Школьник помог столичной полиции задержать преступника

14-летний школьник помог задержать грабителя в Астане, а также помог пострадавшей прийти в себя, позвал на помощь и опознал нападавшего, сообщает Zakon.kz.

Неизвестный, находясь по улице Кеменгерулы, совершил нападение на женщину с применением ножа с целью хищения имущества.







"В ходе расследования установлено, что на 38-летнюю женщину, возвращавшуюся с работы в вечернее время, подкараулив, напал неизвестный мужчина. Применив физическую силу, он пытался похитить у нее ценные вещи, а затем скрылся". ДП Астаны

Свидетелем происходящего стал 14-летний столичный школьник. Услышав, что женщина зовет на помощь, он подбежал к ней, поинтересовавшись в порядке ли она, а сам в это время позвонил другу, чтобы тот сообщил о случившемся в полицию. Затем подросток начал останавливать проезжающие машины, чтобы взрослые помогли женщине.

Спустя несколько минут подъехала патрульная полиция. Мальчик описал приметы нападавшего и показал полицейским, в какую сторону направился мужчина.

Полицейские задержали по “горячим следам“ 30-летнего мужчину. Он водворен в ИВС.