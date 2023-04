Спецназ Судана начал "войну" против регулярной армии страны

Звуки стрельбы и взрывы слышны во многих частях столицы Судана.

По информации, опубликованной агентством Associated Press, международный аэропорт в Хартуме временно прекратил прием рейсов. Представители SRF сообщили, что они взяли под свой контроль аэропорт в Хартуме и в городе Мерове. Согласно данным SRF, армия понесла большие потери. Это происходит на фоне напряженной обстановки в Судане.

BREAKING NEWS: A military coup is taking shape in #Sudan soldiers have captured the airport and loud gunfire and smoke have been reported in Sudanese capital Khartoum.

В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.

Fightings in Khartoum, Sudan, between the Sudan Armed Forces (SAF) and Rapid Support Forces (RSF) have broken out. The latter are considered supporters of ousted dictator Omar al-Bashir.



Bashir is wanted for war crimes in Darfur by the ICC. He is currently in a Sudanese prison…