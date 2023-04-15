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Спецназ Судана начал "войну" против регулярной армии страны

В Судане регулярная армия схлестнулась спецназу Фото: скриншот видео
На юге Хартума, столицы Судана, произошло столкновение между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ). Командование последних обвинило военнослужащих в захвате их базы в одном из пригородов, сообщает Zakon.kz.

Звуки стрельбы и взрывы слышны во многих частях столицы Судана.

По информации, опубликованной агентством Associated Press, международный аэропорт в Хартуме временно прекратил прием рейсов. Представители SRF сообщили, что они взяли под свой контроль аэропорт в Хартуме и в городе Мерове. Согласно данным SRF, армия понесла большие потери. Это происходит на фоне напряженной обстановки в Судане.

В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.

Однако ночью 15 апреля армия Судана заявила, что дислокация СБР в Хартуме и нескольких других городах была осуществлена без их согласования. В числе причин недовольства армии было дислоцирование отрядов СБР у аэропорта в Мерове. По уверениям СБР, их нахождение в Мерове не выходит за рамки их обязанностей.

Обновлено: Al Jazeera сообщает, что аэропорты освобождены.

Ред: В публикациях СМИ не говорится о попытке военного переворота. Однако в постах в Twitter местные пишут, что вооруженные силы или спецназ пытаются захватить власть в стране.

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