Спецназ Судана начал "войну" против регулярной армии страны

На юге Хартума, столицы Судана, произошло столкновение между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ). Командование последних обвинило военнослужащих в захвате их базы в одном из пригородов, сообщает Zakon.kz.

Звуки стрельбы и взрывы слышны во многих частях столицы Судана.

ongoing clashes between sudan armed forces and Rapid Support Forces (RSF) in Khartoum streets pic.twitter.com/Zbea06ypDP — alex (@africaken1) April 15, 2023

По информации, опубликованной агентством Associated Press, международный аэропорт в Хартуме временно прекратил прием рейсов. Представители SRF сообщили, что они взяли под свой контроль аэропорт в Хартуме и в городе Мерове. Согласно данным SRF, армия понесла большие потери. Это происходит на фоне напряженной обстановки в Судане.

BREAKING NEWS: A military coup is taking shape in #Sudan soldiers have captured the airport and loud gunfire and smoke have been reported in Sudanese capital Khartoum. pic.twitter.com/tyxLBX5Bpz — MP🇺🇬 #UOT#Zivuge (@SuunaKing_James) April 15, 2023

В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.

Fightings in Khartoum, Sudan, between the Sudan Armed Forces (SAF) and Rapid Support Forces (RSF) have broken out. The latter are considered supporters of ousted dictator Omar al-Bashir.



Bashir is wanted for war crimes in Darfur by the ICC. He is currently in a Sudanese prison… pic.twitter.com/awMhABn9os — (((Tendar))) (@Tendar) April 15, 2023

Однако ночью 15 апреля армия Судана заявила, что дислокация СБР в Хартуме и нескольких других городах была осуществлена без их согласования. В числе причин недовольства армии было дислоцирование отрядов СБР у аэропорта в Мерове. По уверениям СБР, их нахождение в Мерове не выходит за рамки их обязанностей.

Обновлено: Al Jazeera сообщает, что аэропорты освобождены.

Ред: В публикациях СМИ не говорится о попытке военного переворота. Однако в постах в Twitter местные пишут, что вооруженные силы или спецназ пытаются захватить власть в стране.