Министр обороны поздравил борца с победой на чемпионате Азии

Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с чемпионом Азии военнослужащим срочной службы рядовым Санжаром Досжановым, сообщает Zakon.kz.

Борьбой Санжар начал заниматься в 11-летнем возрасте. В 2021 году он окончил физкультурный факультет колледжа "Шанырак" и в том же году благодаря своему упорству был удостоен титула чемпиона Казахстана по вольной борьбе.



После выпуска, Санжар продолжил свою спортивную карьеру и в 2022 году на его счету уже было 50 поединков, большинство которых он завершил победой.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На прошедшем 13 апреля Чемпионате Азии в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова военнослужащий срочной службы Спортивного комитета Министерства обороны рядовой Санжар Досжанов провел четыре поединка и вышел в финал, где встретился с атлетом из Узбекистана. Уверенно одолев оппонента со счетом 2-0 выиграл "золото", он получил титул чемпиона Азии. Это его первая крупная победа на международном уровне.



"Турнир проходил в столице Казахстана, а дома и стены помогают", – отметил рядовой Санжар Досжанов, поблагодарив болельщиков за поддержку.

После победы на чемпионате Азии с золотым медалистом встретился министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. В разговоре с чемпионом он отметил, что его победа результат упорных тренировок. Такие громкие победы – бесценный опыт для наших армейцев, в дальнейшем наши военнослужащие планируют готовиться к чемпионату мира и Азиатским играм. Поздравив борца, пожелав ему дальнейших спортивных успехов, министр вручил атлету памятный подарок.