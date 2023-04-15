Как коммунальные службы Астаны справляются с очисткой города от снега

В столице коммунальные службы продолжают работу по очистке города от снега. С утра в уборке улиц и дорог столицы от снега задействовано более 2 тыс. дорожных рабочих и около 1 тыс. единиц спецтехники, сообщает Zakon.kz.

Как пишет официальный сайт столичного акимата, снегоуборочные работы взяты на контроль и ведутся согласно установленному плану.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Всего с начала зимнего периода из города вывезено более 3,9 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 312 723 рейсов.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Напомним, по прогнозу синоптиков "Казгидромета", 15 апреля в столице ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы до 23 м в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -5-7.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Просим жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать правила поведения при гололеде. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.