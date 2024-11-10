Коммунальные службы Астаны перевели на круглосуточный режим работы

Более 1,2 тысяч единиц спецтехники и 2400 дорожных рабочих задействованы в снегоуборочных работах в столице, сообщает Zakon.kz.

"В Астане за ночь выпало немало осадков. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме в несколько смен. Снегоочистительные работы ведутся бесперебойно", – рассказали в пресс-службе акимата столицы.

За ночь с 9 на 10 ноября из города вывезли 2400 кубометров снега – 188 рейсов большегрузов.

Фото: акимат Астаны

"В первую очередь очищают участки дорог с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее", – напомнили в акимате.

В Астане действуют несколько оснащенных снежных полигонов, которые оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями жителей и гостей города просят быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что в Астане временно приостановили движение двух пригородных автобусных маршрутов из-за ухудшения погоды.