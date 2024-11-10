Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Коммунальные службы Астаны перевели на круглосуточный режим работы

Астана, снег, коммунальные службы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 11:09 Фото: акимат Астаны
Более 1,2 тысяч единиц спецтехники и 2400 дорожных рабочих задействованы в снегоуборочных работах в столице, сообщает Zakon.kz.
"В Астане за ночь выпало немало осадков. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме в несколько смен. Снегоочистительные работы ведутся бесперебойно", – рассказали в пресс-службе акимата столицы.

За ночь с 9 на 10 ноября из города вывезли 2400 кубометров снега – 188 рейсов большегрузов.

Астана, снег, коммунальные службы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 11:09

Фото: акимат Астаны

"В первую очередь очищают участки дорог с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее", – напомнили в акимате.

В Астане действуют несколько оснащенных снежных полигонов, которые оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями жителей и гостей города просят быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что в Астане временно приостановили движение двух пригородных автобусных маршрутов из-за ухудшения погоды.

Читайте также

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Из-за непогоды в Астане приостановили работу двух пригородных автобусов
Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса
Вновь открыто движение на крупных трассах страны, которые были закрыты из-за непогоды
Снегопад накрыл Астану: коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы
Снегопад накрыл Астану: коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы
Андрей Дюсупов
Астана Погода 2024 год Дороги Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Падение вертолета Ми-8: Минобороны раскрыло новые подробности
Падение вертолета Ми-8: Минобороны раскрыло новые подробности
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: