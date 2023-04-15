Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Польша временно запретит импорт украинского зерна, Зеленский ввел санкции против "Яндекса"

колос Фото: pixabay
Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, сообщает Zakon.kz.
  • В Молдове построят военную базу НАТО. Об этом сообщил министр обороны Анатолий Носатый.
  • Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время".
  • Владимир Зеленский ввел санкции против 438 физических лиц и 254 предприятий из России и Беларуси, а также против компаний "Яндекс" и "Рамблер".
  • Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств запретить импорт украинского зерна.
  • Молдавское посольство РФ осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале.
  • Президент Бразилии призвал Запад "начать говорить о мире" в Украине.
  • ВВС США отработали загрузку на бомбардировщики крылатых ракет с ядерным боезарядом.
  • Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики.
  • В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили о том, что Украина с 17 апреля планирует возобновить экспорт электроэнергии в Словакию.
  • Бойцы "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

В Германии эвакуировали 15 тыс. человек из-за авиабомбы времен ВОВ

Космический аппарат запустили к Юпитеру для изучения его спутников

Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Беларусь Бразилия Польша США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на неделю
Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
тепло
Когда в Алматы отключат отопление
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления