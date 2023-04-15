Ситуация в Украине: Польша временно запретит импорт украинского зерна, Зеленский ввел санкции против "Яндекса"
Фото: pixabay
Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, сообщает Zakon.kz.
- В Молдове построят военную базу НАТО. Об этом сообщил министр обороны Анатолий Носатый.
- Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время".
- Владимир Зеленский ввел санкции против 438 физических лиц и 254 предприятий из России и Беларуси, а также против компаний "Яндекс" и "Рамблер".
- Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств запретить импорт украинского зерна.
- Молдавское посольство РФ осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале.
- Президент Бразилии призвал Запад "начать говорить о мире" в Украине.
- ВВС США отработали загрузку на бомбардировщики крылатых ракет с ядерным боезарядом.
- Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики.
- В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили о том, что Украина с 17 апреля планирует возобновить экспорт электроэнергии в Словакию.
- Бойцы "Группы Вагнера" заняли два квартала в Артемовске на северной и южной окраинах города, сообщили в Минобороны РФ.
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