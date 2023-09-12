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Ситуация в Украине: Польша запретила ввоз зерна с 15 сентября, Крым оценивает ущерб от украинской блокады

поставка украинского зерна Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил о том, что кабинет министров страны постановил запретить ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии, сообщает Zakon.kz.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна в страну.
  • Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге во вторник поддержал создание нового механизма для совместных закупок вооружения государствами ЕС, который должен помочь пополнить запасы, истощенные поставками на Украину, говорится в пресс-релизе ЕП.
  • Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, но это не разрешит системного кризиса отношений России с Западом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
  • На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ, которых отправляли воевать против их воли, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться на побережье Крыма.
  • Крым приступил к оценке ущерба от транспортной и финансовой блокады, устроенной Украиной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.
  • Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что эффективность любого давления на государство-агрессора – Российскую Федерацию зависит в первую очередь от уровня единства стран мира, и Украина будет продолжать упорно работать над его усилением. Об этом он заявил во время онлайн-встречи с университетским сообществом Нидерландов.
  • Зеленский: "Ветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все прекрасно понимают: декларации должны быть открытыми".
  • На военной базе в графстве Кент в Великобритании сократили количество тренировок украинских военных после жалоб местных жителей на шум во время учебных стрельб.

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Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине НАТО ООН Зеленская Елена Беларусь Крым Польша США Турция
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