Ситуация в Украине: Польша запретила ввоз зерна с 15 сентября, Крым оценивает ущерб от украинской блокады

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Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил о том, что кабинет министров страны постановил запретить ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна в страну.



Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге во вторник поддержал создание нового механизма для совместных закупок вооружения государствами ЕС, который должен помочь пополнить запасы, истощенные поставками на Украину, говорится в пресс-релизе ЕП.

Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, но это не разрешит системного кризиса отношений России с Западом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.



На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ, которых отправляли воевать против их воли, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал смертниками украинских солдат, которых их командование отправляет на катерах с целью попытки высадиться на побережье Крыма.

Крым приступил к оценке ущерба от транспортной и финансовой блокады, устроенной Украиной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что эффективность любого давления на государство-агрессора – Российскую Федерацию зависит в первую очередь от уровня единства стран мира, и Украина будет продолжать упорно работать над его усилением. Об этом он заявил во время онлайн-встречи с университетским сообществом Нидерландов.

Зеленский: "Ветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все прекрасно понимают: декларации должны быть открытыми".

На военной базе в графстве Кент в Великобритании сократили количество тренировок украинских военных после жалоб местных жителей на шум во время учебных стрельб. Читайте также В российской школе кишечную инфекцию выявили у 45 человек Проклятый портрет маленькой девочки продали за 970 тыс. тенге в Великобритании Заключенный помог раскрыть кражу картины Ван Гога в Голландии

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