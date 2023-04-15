Победная стабильность женской сборной Казахстана по теннису

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанская команда пробилась в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Подопечные Ярославы Шведовой в Астане на грунтовом корте Beeline Arena обыграли соперниц из Польши со счетом 3:1. Дважды свои матчи выиграла Елена Рыбакина, один раз – Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Федерации тенниса Казахстана, польки выиграли только парный матч. "Поздравляю нашу Национальную сборную с победой в квалификационном турнире Кубка Билли Джин Кинг в Астане с выходом в финальную часть чемпионата мира! Одержав победу в упорном противостоянии с командой Польши, сборная Казахстана в очередной раз продемонстрировала высокий уровень игры, подтвердив звание одной из сильнейших национальных команд мира, входящих в 10-ку мирового рейтинга. Наряду со звездными игроками Еленой Рыбакиной, Юлией Путинцевой и Анной Данилиной в составе казахстанской сборной заявили о себе молодые теннисистки Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова, а также уже опытная Гозаль Айнитдинова. Я еще раз поздравляю всех с победой и хочу пожелать нашим спортсменкам дальнейших побед и удач на предстоящем чемпионате мира". Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов Фото: пресс-служба ФТК Президент ФТК также поблагодарил всех болельщиков казахстанской сборной – помимо взрослых любителей тенниса, наших спортсменок поддерживали около 500 детей, занимающихся теннисом, которые приехали в Астану из разных регионов страны. Фото: пресс-служба ФТК Пять интересных фактов о прошедшем турнире: Казахстанки второй год подряд вышли на чемпионат мира – в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году на мировом первенстве в Глазго подопечные Ярославы Шведовой на групповой стадии победили соперниц из Великобритании, уступили Испании и остановились в шаге от выхода в полуфинал.

Матч между сборными Казахстана и Польши проходил на грунтовом покрытии теннисного центра Beeline Arena. Специально для этого противостояния было завезено 120 тонн грунта из Сербии. 10 дней понадобилось специалистам для его укладки. За всю историю теннисной арены, где постелено традиционное покрытие хард, здесь только трижды укладывали грунт: в 2023, 2022, 2013 годах.

В обновленном мировом рейтинге среди национальных команд сборная Казахстана поднимется на 9-е место.

Юлия Путинцева, которая дебютировала за сборную в 2014 году, в матче против Магды Линетт одержала свою 18-ю победу. Это лучший показатель сборной Казахстана за всю ее историю в одиночном разряде. У Ярославы Шведовой и Зарины Дияс – по 14 побед.

Впервые в истории в Казахстане сыграла теннисистка, входящая в десятку лучших мирового женского рейтинга – Елена Рыбакина (на данный момент 7-я ракетка мира). "BeeTV қосымшасын жүктеп, тамаша спорт сайыстарын көр!" "Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!" Спонсоры турнира: "Kazzinc", питьевая вода "Turan", "MYD Production" Информационные партнеры: Zakon.kz, Informburo.kz, телеканал Qazsport, Akyl-kenes. Читайте также Елена Рыбакина: "Победу посвящаю всем казахстанцам" Казахстанские борцы-вольники добились исторического успеха Министр обороны поздравил борца с победой на чемпионате Азии

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