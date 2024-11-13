Игроки женской сборной Казахстана провели мастер-класс для теннисистов на колясках

Национальная команда Казахстана продолжает готовиться к предстоящей игре против теннисисток из Республики Корея в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Матчи пройдут 16-17 ноября на столичном закрытом хардовом корте Beeline Arena, сообщает Zakon.kz.

Федерация тенниса Казахстана организовала мастер-класс, в котором приняли участие Юлия Путинцева, Анна Данилина, Зарина Дияс, Соня Жиенбаева и Сандугаш Кенжибаева.Елена Рыбакина не смогла принять участие в мероприятии в связи с задержкой авиарейса и поздним прилетом в Астану.

Каждый теннисист-колясочник имел возможность лично позаниматься с любимым игроком национальной сборной, задать вопросы по технике игры. После тренировки прошли автограф и фотосессии.

Игроки сборной дали свои напутствия и наставления спортсменам на колясках. Благодаря таким мероприятиям уровень вовлеченности казахстанцев в теннис на колясках становится выше.

Ранее пресс-служба Федерации тенниса Казахстана на странице в социальных сетях опубликовала видео с аэропорта, где Елена Рыбакина прибыла в Астану.