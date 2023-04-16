Крупную аварию электросетей устранили в Экибастузе

Фото: pixabay

После порывов на линии электропередач 500 кВ "Экибастуз – Агадырь", которая входит в транзит "Север-Юг", восстановлена подача, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба АО "KEGOC" восстановительные работы завершены полностью вечером 15 апреля.

"После завершения аварийно-восстановительных работ введена в работу линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Нормальная схема транзита 500 кВ "Север-Юг" Казахстана восстановлена". Пресс-служба компании Ранее сообщалось, что авария на высоковольтной линии произошла поздно вечером 14 апреля, причиной стала непогода. Из-за порывов была прекращена подача электроэнергии на 460 км линии. Читайте также Уголовное дело завели после сожжения Корана в Москве За 1,5 тысячи долларов пыталась продать дочь жительница Каракалпакстана Непогода: в Астане произошло 240 аварий

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