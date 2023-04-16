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Абильхан Аманкул нокаутом выиграл третий бой в профессиональной карьере

Бокс Победа США Фото: Instagram/amankul.abilkhan
25-летний боксер-профессионал из Жамбылской области Абильхан Аманкул закончил победой свой третий поединок на американском ринге с мексиканцем Даниэлем Эчеверриа, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский боксер Аманкул сумел переиграть своего мексиканского соперника на вечере бокса в городе Помон (штат Калифорния, США). Абильхан, на счету которого перед этим боем две виктории, в этот раз сломил сопротивление Даниэля Эчеверрии (21-11, 18 КО). Жамбылский боксер завершил встречу досрочно, отправив мексиканца в нокаут во втором раунде. Для Абильхана эта победа стала третьей в его профессиональной карьере.


Отличился в этот вечер бокса еще один казахстанец, Бек Нурмаганбет (8-0, 6 КО), который победил венесуэльца Эбера Рондона (20-3, 13 КО) техническим нокаутом уже в первом раунде. 

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