Алтай Кульгинов встретился с жителями Кызылординской области

Во время рабочей поездки в Кызылординскую область заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов посетил аварийные сельские школы, объекты здравоохранения, встретился с молодежью, а также с сельчанами по поводу участия в программе "Ауыл аманаты", сообщает Zakon.kz.

В рамках исполнения поручений президента вопросы образования, здравоохранения и занятости находятся на особом контроле. Дефицит школ будут решать путем реализации государственной программы "Комфортная школа" и с помощью Фонда поддержки образования. Благодаря чему в течение трех лет в регионе планируется построить свыше 30 объектов образования.

Для повышения качества оказания медицинских услуг в Кызылординской области в 2023 году запланировано строительство областного центра крови, многопрофильной больницы на 300 коек (с онкологическим отделением) со специализированной поликлиникой, больницы на 40 коек в селе Сексеуил Аральского района.

Фото: primeminister.kz

Занятость молодежи является одной из наиболее актуальных проблем Кызылординской области. На встрече с молодыми людьми, которая состоялась в Молодежном ресурсном центре, были озвучены предоставляемые государством возможности. На содействие в трудоустройстве направлены проекты "Первое рабочее место" с субсидированием зарплаты и "Молодежная практика", помогающий получить трудовой опыт в процессе обучения.

Предпринимательская инициатива поддерживается посредством предоставления молодым людям кредитов через АО "Аграрная кредитная корпорация" в размере до 5 млн тенге на гибких условиях: от 2,5% годовых на срок не превышающий 5-7 лет. В Кызылординской области в 2023 году планируется выделить 1,2 млрд тенге на реализацию таких проектов. На данный момент одобрено 7 заявок. Еще одним способом развить бизнес являются безвозмездные гранты для социально незащищенных слоев населения.

А. Кульгинов акцентировал внимание на необходимости активнее работать с молодежью, проводить разъяснительную работу обо всех механизмах поддержки, ориентированных на молодых людей.

Фото: primeminister.kz

"В нашей стране по поручению Главы государства внедрены действенные механизмы решения проблем молодежи: обучения, трудоустройства, помощи в открытии собственного дела, приобретения жилья и других. Нередко бывает так, что молодежь просто не в курсе всех возможностей, которые им предоставляются. Нужно использовать все способы информирования, налаживания обратной связи, так как средства на поддержку молодежи предусмотрены и будут выделены в полном объеме", — отметил заместитель Премьер-Министра РК.

На обеспечение занятости в селах ориентирована программа "Ауыл аманаты". На ее реализацию в Кызылординской области в 2023 году предусмотрено 3 млрд тенге.

Заместитель Премьер-Министра встретился с жителями поселка Баймурат батыр, входящего в состав Кызылорды, и рассказал об условиях программы.

Фото: primeminister.kz

"Ауыл аманаты" предоставляет возможность жителям сельской местности начать собственный бизнес или развить уже существующий. Для этого внедрена льготная кредитная ставка, выделяются значительные средства из бюджета. Главное, что требуется от сельчан, – инициатива и желание работать. На селе создаются условия для комфортной жизни: строятся школы, больницы, дороги, инженерная инфраструктура. Программа "Ауыл аманаты" – это еще один шаг для повышения уровня жизни сельчан", - подчеркнул вице-премьер.