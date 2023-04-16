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Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню шестую партию за мировую шахматную корону

шахматист Фото: Instagram/kzchessfederation
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли шестую партию за звание чемпиона мира в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Непомнящий черными фигурами проиграл шестую партию Лижэню. Счет в поединке стал ничейным — 3-3.

Седьмая партия состоится 18 апреля. Россиянин будет играть белыми фигурами.

Призовой фонд матча составляет 2 млн долларов. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

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