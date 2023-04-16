Жумангарин передал гуманитарную помощь от Казахстана Афганистану

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил Кабул с гуманитарной и торговой миссией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства, сразу у трапа самолета были переданы коробки с медикаментами. Основной гуманитарный груз общим объемом 5403 тонны (81 вагон) прибыл по железной дороге, состоит из продовольственных товаров (молочные консервы, растительное масло, мука, крупа гречневая).

"По поручению президента мы прибыли в Афганистан передать от народа Казахстана гуманитарную помощь афганскому народу. Как не раз отмечал Касым-Жомарт Токаев, международное сообщество и, в частности, Казахстан не может оставить без помощи афганский народ, оказавшийся в сложном положении. Символично, что наша гуманитарная миссия проходит в священный месяц Рамадан, и в это благословенное для всех мусульман время позвольте пожелать всем мира и спокойствия", – подчеркнул Серик Жумангарин.

В рамках визита в Афганистан Жумангарин встретился с исполняющими обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи, вице-премьера Абдулом Гани Барадаром, министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, министра связи и телекоммуникаций Наджибуллой Хаккани.

"Казахстан является одной из немногих стран, кто сохранил свое дипломатическое присутствие в Кабуле и хотел бы видеть Афганистан стабильным и процветающим государством, поддерживающим мирные взаимоотношения с соседними странами. Мы заинтересованы и далее развивать сложившиеся торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном", – обратился Жумангарин к членам правительства на встречах.

Он отметил, что у обеих стран большой потенциал для развития сотрудничества в сфере торговли и в масштабе всего региона.

"Мы готовы продолжить работу над наращиванием взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе путем оказания гуманитарной помощи. Экспортный потенциал Казахстана в Афганистан – 46 товаров на сумму 174 млн долларов в пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной, строительной и других отраслях. Считаю, что включение этих товаров в двусторонний торговый оборот будет выгодно обеим странам", - резюмировал Жумангарин.

13 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина и поручил ему стабилизировать цены на продукты.

