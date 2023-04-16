Футболисты "Кайрата" сенсационно разгромили на выезде "Астану"
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Главный фаворит нынешнего сезона и данного матча, коллектив из столицы нашей страны, пропустил уже на второй минуте. Гол в активе бразильского легионера "Кайрата" Жоао Пауло.
Этот же футболист вскоре оформил дубль, но уже забил во втором тайме, на 56-й минуте поединка. Точку в этом матче поставил за 4 минуты до окончания игры футболист "Кайрата" Дмитрий Сергеев – 0:3.
После этой победы алматинцы поднялись на четвертое место в турнирной таблице, в их активе 11 очков.
Продолжает удивлять петропавловский "Кызыл-Жар", который одержал шестую подряд победу в новом сезоне КПЛ-2023 и не потерял ни одного очка к данному часу. Шесть игр – шесть побед. В отчетном туре подопечные Али Алиева переиграла в гостях "Аксу" из Павлодара – 2:0. Североказахстанцы с 18 очками из 18 возможных во главе чемпионата.
Еще один из претендентов на "золото" первенства, "Актобе", дома легко расправился с "Атырау" со счетом 4:0. Другие результаты 6-го тура выглядят следующим образом:
- "Каспий" – "Окжетпес" 2:1.
- "Жетысу" – "Кайсар" 0:2.
- "Шахтер" – "Мактаарал" 3:0.
Заключительный матч шестого тура между "Ордабасы" и "Тоболом" проходит в эти минуты, и к концу первого тайма счет на табло – 1:1.