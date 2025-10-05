"Кайрат" разгромил "Жетысу" и вернул себе лидерство в КПЛ-2025

5 октября в Алматы прошел футбольный матч казахстанской Премьер-лиги, где местный "Кайрат" в рамках 24-го тура сумел переиграть "Жетысу" из Талдыкоргана со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

Этот результат позволил алматинскому коллективу вернуть себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны в высшем дивизионе.

Команда Рафаэля Уразбахтина к этому часу набрала 55 очков.

Хозяева поля справились со своей задачей уже к 43-й минуте первого тайма, когда заколотили в ворота гостей четыре безответных мяча.

Счет в этой игре открыл с пенальти Дастан Сатпаев. Затем дублем отметился португалец Жоржиньо.

А перед уходом на перерыв своих коллег по клубу порадовал Эдмильсон.

Первая половина данного матча также запомнилась яркими вспышками благодарности от болельщиков алматинской дружины в адрес 18-летнего голкипера Шерхана Калмурзы, который отличился рядом красивых сейвов.

Второй тайм прошел в спокойной обстановке, но с острыми контратаками подопечных Уразбахтина.

Почти с финальным свистком жирную точку в этой встрече поставил еще один талант "Кайрата", 18-летний Азамат Туякбаев, у которого был дебют во взрослой команде.

В итоге поединок завершился крупной победой действующего чемпиона страны – 5:0.

До встречи с "Жетысу" 30 сентября "Кайрат" принимал на своей арене легендарный испанский "Реал".