Спорт

"Кайрат" разгромил "Жетысу" и вернул себе лидерство в КПЛ-2025

Футбол Победа Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 17:57 Фото: Instagram/f.c.kairat
5 октября в Алматы прошел футбольный матч казахстанской Премьер-лиги, где местный "Кайрат" в рамках 24-го тура сумел переиграть "Жетысу" из Талдыкоргана со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

Этот результат позволил алматинскому коллективу вернуть себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны в высшем дивизионе.

Команда Рафаэля Уразбахтина к этому часу набрала 55 очков. 

Хозяева поля справились со своей задачей уже к 43-й минуте первого тайма, когда заколотили в ворота гостей четыре безответных мяча. 

Счет в этой игре открыл с пенальти Дастан Сатпаев. Затем дублем отметился португалец Жоржиньо.

А перед уходом на перерыв своих коллег по клубу порадовал Эдмильсон. 

Первая половина данного матча также запомнилась яркими вспышками благодарности от болельщиков алматинской дружины в адрес 18-летнего голкипера Шерхана Калмурзы, который отличился рядом красивых сейвов.

Второй тайм прошел в спокойной обстановке, но с острыми контратаками подопечных Уразбахтина.  

Почти с финальным свистком жирную точку в этой встрече поставил еще один талант "Кайрата", 18-летний Азамат Туякбаев, у которого был дебют во взрослой команде.

В итоге поединок завершился крупной победой действующего чемпиона страны – 5:0.

До встречи с "Жетысу" 30 сентября "Кайрат" принимал на своей арене легендарный испанский "Реал". 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
