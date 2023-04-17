11 человек пострадали при взрыве газбаллона в Жанаозене

Около пяти утра 17 апреля во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газового баллона в многоквартирном доме, сообщает Zakon.kz.

По оперативной информации Департамента по ЧС региона, взрыв произошел в двухподъездном 12-квартирном жилом доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м.

"По предварительным данным, пострадало 11 человек, переданы работникам медицинской службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются". Пресс-служба ДЧС региона

Спасатели сообщают, что взрыв не сопровождался возгоранием.

В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники. В мероприятиях принимают участие также медики и местные исполнительные органы.