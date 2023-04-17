Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

11 человек пострадали при взрыве газбаллона в Жанаозене

11 человек пострадали при взрыве газбаллона в Жанаозене Фото: пресс-служба МЧС РК
Около пяти утра 17 апреля во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газового баллона в многоквартирном доме, сообщает Zakon.kz.

По оперативной информации Департамента по ЧС региона, взрыв произошел в двухподъездном 12-квартирном жилом доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м.

"По предварительным данным, пострадало 11 человек, переданы работникам медицинской службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются". Пресс-служба ДЧС региона

Спасатели сообщают, что взрыв не сопровождался возгоранием.

В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники. В мероприятиях принимают участие также медики и местные исполнительные органы.

Читайте также

Взрыв в Жанаозене: развернут оперштаб

Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана

Более 150 заведений закрыли в Иране из-за нарушений женщинами дресс-кода

Мария Мельникова
Жанаозен Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
пасха, куличи, яйца
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
10 супер-продуктов для здоровья
10 суперпродуктов для здоровья
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления