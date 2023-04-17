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31 случай заражения коронавирусом зарегистрировали медики Казахстана

31 случай заражения коронавирусом зарегистрировали медики Казахстана Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в регионах страны зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, на утро 17 апреля зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19.

Лечение от КВИ продолжают получать 1829 человек, из них в стационарах находятся 184 пациента, амбулаторно – 1645.

Из числа заболевших находятся:

  •  в тяжелом состоянии – 2 пациента,
  •  в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  •  на аппарате ИВЛ – 0.

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