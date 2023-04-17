31 случай заражения коронавирусом зарегистрировали медики Казахстана
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в регионах страны зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства здравоохранения, на утро 17 апреля зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19.
Лечение от КВИ продолжают получать 1829 человек, из них в стационарах находятся 184 пациента, амбулаторно – 1645.
Из числа заболевших находятся:
- в тяжелом состоянии – 2 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
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