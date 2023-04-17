Нутрициолог рассказал, на что указывает тяга к шоколаду

Нутрициолог Игорь Строков отметил, что магний нужен организму для строительства костей, регуляции уровня сахара в крови и выполнения других важных функций. На его дефицит может указывать тяга к шоколаду, сообщает Zakon.kz.

По его словам, достаточное количество магния можно получить с пищей. Он содержится в бобовых, темно-зеленых листовых овощах, орехах и злаках. Не стоит забывать и про темный шоколад, который также является источником магния.



"Шоколад, особенно темный, является одним из продуктов, содержащих магний из-за высокого содержания какао", - объяснил эксперт.

Шоколад нужно употреблять в умеренных дозах из-за его калорийности, отметил специалист. Так, наиболее вредный для здоровья вид шоколада – белый, так как в нем отсутствуют определенные вещества, пишет "МедикФорум".

Ранее исследователи создали подборку десяти привычных продуктов питания, которые помогут организму оставаться крепким и сильным.