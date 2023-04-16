10 супер-продуктов для здоровья

Исследователи создали подборку десяти привычных продуктов питания, которые помогут организму оставаться крепким и сильным, сообщает Zakon.kz.

От укрепления здоровья костей и зрения до облегчения головной боли и простуды, говорят, что богатые витаминами суперпродукты решают все это. Эксперты говорят, что "волшебных или чудодейственных продуктов" не существует, но некоторые из них в сочетании могут действовать как естественный стимулятор здоровья, пишет DailyMail.

Сардины для костей

Маленькие рыбки содержать большое количество Омега-3. Жирные кислоты помогают снизить риск переломов и избежать потери костной массы, показали исследования.

Рыбки также богаты витамином D, 4 микрограмма (мкг) на 100 г порции — около трети рекомендуемой суточной нормы. Этот жизненно важный витамин является ключевым для здоровья костей. Он регулирует количество кальция и фосфатов в организме, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.

Исследования также показывают, что в сардинах содержится кальций, который укрепляет кости.

Кофе от головной боли

В умеренных количествах кофе может успокоить больную голову, сузив кровеносные сосуды в головном мозге. Это потому, что головная боль может быть частично вызвана набуханием кровеносных сосудов мозга.

Исследования показали, что кофеин снижает приток крови к мозгу на 27 процентов. Так что влияние кофе на кровоток помогает снизить головные боли.

Чеснок от простуды

Не секрет, что чеснок часто используют при простуде и во время вирусных сезонов. Дело в том, что растение содержит биологически активные сероорганические соединения, которые могут улучшить вашу иммунную функцию.

Кроме того, что чеснок помогает не заболеть, он облегчает состояние во время болезни. Так как снижает симптомы и улучшает общее самочувствие больного, показали многочисленные исследования.

Капуста для крови

Если при даже при небольших порезах кровь плохо останавливается, это признак, что в рационе не хватает зелени. Листовая зелень капусты содержит большое количество витамина К, необходимого для свертывания крови.

Недостаток витамина приводит к повышенной кровопотери и образованию синяков. Избежать дефицита витамина помогут листья капусты и брокколи, считают ученые.

Яблоки для кишечника

Яблоки богаты клетчаткой. Клетчатка, в свою очередь – настоящее чудо для кишечника человека.

"Яблоки содержат тип углеводного пектина, который ускользает от нашего пищеварения, но расщепляется бактериями в нашей толстой кишке, действуя как пребиотик для поддержания здоровья кишечника. Для поддержания здорового сочетания кишечных бактерий (микробиома) важно есть разнообразную растительную пищу, включая овощи, фрукты, семена, орехи и бобовые". Доктор Меллор

Банан для пищеварения

Бананы — еще один фрукт, наполненный жизненно важными витаминами, в том числе калием. Но зеленые бананы могут быть даже лучше для нашего кишечника. Резистентный крахмал проходит через тонкую кишку непереваренным, а затем питает полезные бактерии в толстой кишке, что может помочь в борьбе с диареей.

Это связано с тем, что менее спелые бананы, такие как яблоки, содержат углеводы, которые мы не можем переваривать, а толстая кишка может.

"Употребление резистентного крахмала из менее спелых бананов вместе с другими источниками было связано с более низким риском развития некоторых видов рака". Доктор Меллор

Молоко для глаз

Цельное молоко содержит витамин А, противовоспалительное средство, которое помогает здоровью глаз и зрению. Однако обезжиренное молоко содержит очень мало этого жирорастворимого витамина.

При дефиците витамина А, человек может столкнуться со слепотой. Тем не менее, большинство людей получают достаточное количество этого витамина, потому что он также содержится во многих других овощах.

Имбирь при токсикозе

Исследования показали, что имбирь отлично устраняет тошноту. Особенно, эффективен корень растения от утренней тошноты у беременных женщин. Исследования показали, что от 1,1 до 1,5 грамма имбиря могут уменьшить тошноту.

Также считается, что специя облегчает тошноту, связанную с химиотерапией, а также помогает людям, перенесшим определенные виды операций.

Польза имбиря для здоровья в основном связана с биологически активным компонентом гингеролом и родственными соединениями, называемыми шогаолами, что придает ему характерный вкус.

Батат от судорог

Сладкий картофель помогает избавиться от судорог в мышцах. Все дело в калии, которым богат батат. Он также помогает бороться с ослабленными мышцами.

Фактически, только 100 г вкусного овоща содержат 337 мг калия из 3500 мг калия в день, рекомендованных специалистами.

Геркулес для сердца

Овсяные хлопья содержат растворимую клетчатку, называемую бета-глюканом, которая помогает снизить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина, в свою очередь, может быть причиной сердечных заболеваний.

У людей с высоким уровнем холестерина могут образовываться жировые отложения в кровеносных сосудах. Со временем это может накапливаться и затруднять ток крови по артериям. По данным исследований, иногда эти отложения могут внезапно разрываться и образовывать сгусток, который может вызвать сердечный приступ или инсульт.