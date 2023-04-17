Казахстанские гимнастки завоевали две медали на Кубке мира в Ташкенте

Сборная Казахстана заработала две награды на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан). В активе наших "художниц" серебряная и бронзовая медали в командных состязаниях, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



Сначала казахстанские гимнастки заняли второе место в финальных упражнениях с пятью обручами, получив от судей итоговую оценку в 28,15 очков. Наши девушки уступили только команде Китая. Честь Казахстана на этих соревнованиях защищали Айдана Шаяхметова, Асель Шукурбай, Аяулым Кадир, Аружан Касенова, Аружан Калсаева и Аксункар Абдрахман.

Фото: Instagram/aliya_yussupova15

Затем, казахстанская команда была признана бронзовым призером Кубка мира, набрав 26,15 очков в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. В этой дисциплине также не имели себе равных сборная Китая (27,20), на второй позиции представители Германии (27,00).

Фото: Instagram/raffaelisofia

Чемпионка мира-2022 в многоборье, София Раффаэли стала лучшей в индивидуальном зачете во всех дисциплинах. Она выиграла многоборье, получив наивысшую оценку во всех четырех видах упражнений. Итальянка выиграла пять золотых наград из пяти на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте.