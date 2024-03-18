Казахстанские гимнастки завоевали три "золота" на Кубке Афродиты

На международном турнире Кубок Афродиты – 2024 по художественной гимнастике в Греции казахстанские спортсменки заработали урожай медалей. В нашей копилке три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды, сообщает Zakon.kz.

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В упражнениях с мячом награду высшей пробы примерила казахстанка Эрика Жайлауова (32,650 очков), на второй строчке японка – Наруха Сузуки (32,650), а на третьей позиции – еще одна наша соотечественница Айбота Ертайкызы (32,500), передает пресс-служба МТС РК.





Фото: Сабиров Сали

В соревнованиях с булавами Айбота Ертайкызы не имела себе равных (32,000). Здесь "бронзы" удостоилась еще одна казахстанка Милана Парфилова (31,000).





Фото: Instagram/kazgymfederation

В состязаниях с лентами чемпионкой турнира стала Айбота Ертайкызы (32,050), за ней расположилась Милана Парфилова (31,450). Призовую тройку замкнула японка Рейна Мацусака (30,450).

Всего в индивидуальных соревнованиях Кубка Афродиты – 2024 приняли участие 79 гимнасток из 32 стран.

Cтоит вспомнить, что ровно год назад на этих же соревнованиях казахстанские гимнастки завоевали также шесть медалей. Но тогда у нас не было золотых наград.





Фото: Instagram/kazgymfederation

Это второй успех казахстанкой школы гимнастики за последнюю неделю. Ранее Эльжана Таниева стала обладательницей золотой медали этапа Гран-при в Испании.

Лидер сборной Казахстана в финале упражнения с мячом набрала 33,400 баллов и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.