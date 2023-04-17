В Казахстане расширен перечень существенно важных товаров

В "Перечень существенно важных товаров" внесены дополнения приказом заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК от 12 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным изменениям, в перечень добавлены 3 позиции:

Уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля и лигнит

Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата

Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной

Напомним, для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, центральными государственными органами в пределах своей компетенции могут вводиться запреты и количественные ограничения вывоза отдельных товаров по согласованию с уполномоченным органом. При этом товары, в отношении которых вводятся квоты и запреты, должны быть включены в перечень существенных.

В Перечень существенных товаров на текущий момент включено около 150 позиций, среди которых мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, картофель, чай, пшеница и другие зерновые, мука, масло, сахар, нефть и нефтепродукты, древесина, шерсть, металлы и металлолом и ряд других.

Дополнения в Перечень внесены Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 138-НҚ. Документ вводится в действие 25 апреля 2023 года.