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Законодательство РК

В Казахстане расширен перечень существенно важных товаров

Расширен перечень существенно важных товаров Фото: pixabay
В "Перечень существенно важных товаров" внесены дополнения приказом заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК от 12 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным изменениям, в перечень добавлены 3 позиции:

  • Уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля и лигнит
  • Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата
  • Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной

Напомним, для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, центральными государственными органами в пределах своей компетенции могут вводиться запреты и количественные ограничения вывоза отдельных товаров по согласованию с уполномоченным органом. При этом товары, в отношении которых вводятся квоты и запреты, должны быть включены в перечень существенных.

В Перечень существенных товаров на текущий момент включено около 150 позиций, среди которых мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, картофель, чай, пшеница и другие зерновые, мука, масло, сахар, нефть и нефтепродукты, древесина, шерсть, металлы и металлолом и ряд других.

Дополнения в Перечень внесены Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 138-НҚ. Документ вводится в действие 25 апреля 2023 года.

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