Перечень существенно важных товаров расширили в Казахстане

Министр торговли и интеграции приказом от 1 ноября 2024 года внес дополнения в Перечень существенно важных товаров, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлены две новые позиции:

фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный: неразмолотые;

фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный: размолотые.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2024 года.

Поясним, что для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, центральные государственные органы в пределах своей компетенции могут вводить запреты и количественные ограничения вывоза отдельных товаров по согласованию с уполномоченным органом. При этом товары, в отношении которых вводятся квоты и запреты, должны быть включены в перечень существенных.

В Перечень существенных товаров на текущий момент входят около 150 позиций, среди которых мясо, рыба, молоко и молочные продукты, творог, сыр, яйца, картофель, чай, пшеница и другие зерновые, мука, масло, сахар, нефть и нефтепродукты, древесина, лесоматериалы, шерсть, золото, металлы и металлолом и ряд других.

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 года в Казахстане расширится перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен.