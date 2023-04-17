Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Три грабителя напали на казахстанца в США, он дал им жесткий отпор

казахстанец в США Фото: Instagram/oljas.kanybek
Нападение на казахстанца Олжаса Каныбека сняли на камеры наблюдения одного из домов. Инцидент произошел в штате Майами, сообщает Zakon.kz.

На минувших выходных казахстанец в США столкнулся с вооруженными грабителями. Однако он оказался не робкого десятка и обратил их в бегство. 

Олжас Каныбек опубликовал серию видел в Instagram. Он рассказал, что трое местных жителей напали на него, чтобы забрать телефон. Но Олжас Каныбек раньше занимался боксом, он сумел отбиться от них и обратить их в бегство.

Казахстанец поймал одного из них и попросил жителя одного из домов вызвать полицию. На место прибыли шесть полицейских автомобилей и вертолет. 

Один из полицейских, прибывших на помощь, знает русский язык. Он рассказал на видео Олжасу Каныбеку, что казахстанец стал легендой среди его коллег. 


Читайте также

В одном из штатов США хотят запретить выдавать трофеи детям "за участие" в соревнованиях

Тысячи людей вышли на улицы Праги

Власти США заявили о стабилизации ситуации после банкротства SVB

Редакция Zakon.kz
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
пасха, куличи, яйца
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
10 супер-продуктов для здоровья
10 суперпродуктов для здоровья
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления