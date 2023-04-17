Три грабителя напали на казахстанца в США, он дал им жесткий отпор

Нападение на казахстанца Олжаса Каныбека сняли на камеры наблюдения одного из домов. Инцидент произошел в штате Майами, сообщает Zakon.kz.

На минувших выходных казахстанец в США столкнулся с вооруженными грабителями. Однако он оказался не робкого десятка и обратил их в бегство.

Олжас Каныбек опубликовал серию видел в Instagram. Он рассказал, что трое местных жителей напали на него, чтобы забрать телефон. Но Олжас Каныбек раньше занимался боксом, он сумел отбиться от них и обратить их в бегство.

Казахстанец поймал одного из них и попросил жителя одного из домов вызвать полицию. На место прибыли шесть полицейских автомобилей и вертолет.

Один из полицейских, прибывших на помощь, знает русский язык. Он рассказал на видео Олжасу Каныбеку, что казахстанец стал легендой среди его коллег.



