Налоговые услуги для налогоплательщиков Бостандыкского района будут предоставляться в ЦОНе
"В рамках внедрения и развития сервисного подхода оказания государственных услуг, удобного для людей и бизнеса, исполняя концепцию "Слышащего государства", внедрен пилотный проект для плательщиков Бостандыкского района по оказанию налоговых услуг в Бостандыкском ЦОНе", – сообщает пресс-служба ДГД по городу Алматы.
Идея пилотного проекта заключается в оказании наиболее востребованных госуслуг по принципу "одного окна" исключительно через Госкорпорацию как единого провайдера государственных услуг в стране с возможностью приема заявлений, обработки и выдачи результата оказания услуг.
Проект стартовал 10 апреля в Центре обслуживания населения Бостандыкского района филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы, мкр. Алмагуль, 9А.
Прием входных документов осуществляется по следующим видам государственных услуг:
- регистрационный учет лица, занимающегося частной практикой;
- регистрация налогоплательщиков (государственная услуга предоставляется юридическим лицам - нерезидентам);
- регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость;
- постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин;
- приостановление (продление, возобновление) представление налоговой отчетности;
- прием налоговой отчетности (кроме ФНО 300.00, ликвидационной отчетности, снятых с регистрационного учета по НДС по решению налогового органа);
- отзыв налоговой отчетности;
- выдача справки о суммах полученных доходов из источников в республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов;
- проведение зачетов и возвратов налогов, платежей в бюджет, пени, штрафов;
- возврат налога на добавленную стоимость из бюджета;
- изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат;
- прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в Евразийском экономическом союзе.