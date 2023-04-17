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Налоговые услуги для налогоплательщиков Бостандыкского района будут предоставляться в ЦОНе

Налоговые услуги для налогоплательщиков Бостандыкского района будут предоставляться в ЦОНе Фото: Zakon.kz
Налоговые услуги для налогоплательщиков Бостандыкского района будут предоставляться в ЦОНе, сообщает Zakon.kz.

"В рамках внедрения и развития сервисного подхода оказания государственных услуг, удобного для людей и бизнеса, исполняя концепцию "Слышащего государства", внедрен пилотный проект для плательщиков Бостандыкского района по оказанию налоговых услуг в Бостандыкском ЦОНе", – сообщает пресс-служба ДГД по городу Алматы.

Идея пилотного проекта заключается в оказании наиболее востребованных госуслуг по принципу "одного окна" исключительно через Госкорпорацию как единого провайдера государственных услуг в стране с возможностью приема заявлений, обработки и выдачи результата оказания услуг.

Проект стартовал 10 апреля в Центре обслуживания населения Бостандыкского района филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы, мкр. Алмагуль, 9А.

Прием входных документов осуществляется по следующим видам государственных услуг:

  1. регистрационный учет лица, занимающегося частной практикой;
  2. регистрация налогоплательщиков (государственная услуга предоставляется юридическим лицам - нерезидентам);
  3. регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость;
  4. постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин;
  5. приостановление (продление, возобновление) представление налоговой отчетности;
  6. прием налоговой отчетности (кроме ФНО 300.00, ликвидационной отчетности, снятых с регистрационного учета по НДС по решению налогового органа);
  7. отзыв налоговой отчетности;
  8. выдача справки о суммах полученных доходов из источников в республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов;
  9. проведение зачетов и возвратов налогов, платежей в бюджет, пени, штрафов;
  10. возврат налога на добавленную стоимость из бюджета;
  11. изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат;
  12. прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в Евразийском экономическом союзе.

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