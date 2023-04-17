Налоговые услуги для налогоплательщиков Бостандыкского района будут предоставляться в ЦОНе, сообщает Zakon.kz.

"В рамках внедрения и развития сервисного подхода оказания государственных услуг, удобного для людей и бизнеса, исполняя концепцию "Слышащего государства", внедрен пилотный проект для плательщиков Бостандыкского района по оказанию налоговых услуг в Бостандыкском ЦОНе", – сообщает пресс-служба ДГД по городу Алматы.



Идея пилотного проекта заключается в оказании наиболее востребованных госуслуг по принципу "одного окна" исключительно через Госкорпорацию как единого провайдера государственных услуг в стране с возможностью приема заявлений, обработки и выдачи результата оказания услуг.

Проект стартовал 10 апреля в Центре обслуживания населения Бостандыкского района филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы, мкр. Алмагуль, 9А.

Прием входных документов осуществляется по следующим видам государственных услуг: