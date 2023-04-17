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Законодательство РК

В одном из районов Акмолинской области 86 119 га земли возвращено государству

В одном из районов Акмолинской области 86 119 га земли возвращено государству Фото: pexels
На сегодняшний день работа по возврату неиспользуемых земель продолжается, на проверке в Департаменте по управлению земельными ресурсами находится более 200 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат района им. Биржан Сал.

В своем Послании народу Казахстана президент поручил вернуть в собственность государства более 5 млн га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Какая работа проводится по району Биржан сал в данном направлении и какие меры принимаются в отношении землепользователей, которые нерационально используют земли сельскохозяйственного назначения, подробно рассказал аким района Достанбек Есжанов.

"В общей структуре земельного фонда района земли сельскохозяйственного назначения составляют 830 тыс. га, или 76%. Акиматом района проведена работа по выявлению неиспользуемых и используемых с нарушением земельных участков. Все выявленные нарушения были направлены в Департамент по управлению земельными ресурсами по Акмолинской области".Достанбек Есжанов

По информации спикера, в 2022 году Департаментом по управлению земельными ресурсами проведены проверки в отношении 31 субъекта. По итогам проверки в отношении 18 субъектов на общей площади 218 673 га даны указания сельскохозяйственным субъектам об устранении нарушений требований земельного законодательства РК сроком на один год и направлены материалы в органы государственных доходов для увеличения базовой ставки налога в 20-кратном размере. На сегодняшний день Департаментом государственных доходов по району Биржан сал начислен 20-кратный налог в отношении 10 субъектов на общую сумму 20 864 тыс. тенге.

Сообщается, что в 2021-2022 годах проведена работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых земель – возвращено 23 земельных участка на общую площадь 86 119 га, в том числе в добровольном порядке вернули 13 участков общей площадью 69 527 га.

На сегодняшний день в Департаменте по управлению земельными ресурсами находится более 200 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

В добровольном порядке планируется вернуть порядка 30 тыс. га. В настоящее время в добровольном порядке возвращают земли ТОО "KazBeef LTD" и ТОО "Даулет" общей площадью 24 900 га, ТОО "КазГер" – 3775 га и крестьянское хозяйство "Нуралин" – 199 га.

Автор: Алма Байгужина

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