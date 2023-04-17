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Законодательство РК

Полеты беспилотников отрегулировали в Казахстане

В Казахстане отрегулировали правила использования воздушного пространства беспилотниками Фото: pixabay
Постановлением правительства Казахстана от 13 апреля 2023 года внесены изменения в Правила использования воздушного пространства, сообщает Zakon.kz.

Так, в структуру воздушного пространства включили, помимо прочих элементов, два новых:

  • зону ограничения полетов беспилотных воздушных судов;
  • зону воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов.

Указывается, что границы зон воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов устанавливаются в пределах административных границ городов республиканского и областного значения от земной поверхности до высоты 200 метров, за исключением запретных и опасных зон, зон ограничений полетов и зон ограничений полетов беспилотных воздушных судов.

При этом все полеты беспилотных воздушных судов в пределах зон воздушного пространства должны выполняться с включенной системой дистанционной идентификации.

Также говорится, что при выполнении полетов с применением беспилотных авиационных систем над густонаселенными районами населенных пунктов, эксплуатантом разрабатывается, утверждается и предоставляется на согласование в центр УВД и орган ОВД, в зоне ответственности которого запланировано выполнение полетов, Инструкция по взаимодействию между эксплуатантом БАС и соответствующим центром УВД по утвержденной форме.

Вместе с тем указывается, что опасные зоны устанавливаются над акваторией Каспийского моря за пределами приграничной полосы в зоне ответственности органов ОВД или УВД РК в интересах любых видов деятельности, которые могут представлять угрозу безопасности полетов.

При этом опасные зоны могут устанавливаться над территорией республики по решению ГЦ УВД, если деятельность в этой зоне связана с риском, о котором необходимо уведомить пользователей воздушного пространства.

Зоны ограничения полетов устанавливаются над территорией республики, а также над территориальными водами в интересах следующих видов деятельности, связанной с:

  • районами проведения всех видов стрельб;
  • пусков ракет;
  • взрывных работ;
  • государственными природными заповедниками;
  • национальными парками;
  • памятниками истории и культуры;
  • над охраняемыми объектами по представлению заинтересованных государственных органов;
  • проведением работ с боеприпасами на объектах их хранения;
  • осуществлением научных исследований в атмосфере;
  • электромагнитными излучениями;
  • световыми излучениями;
  • районами запуска неуправляемых аэростатов или зондов (за исключением неуправляемых аэростатов или зондов, которые классифицируются как легкие);
  • зонами падения отделяющихся частей ракет-носителей.

Предусматривается, что зоны ограничения полетов беспилотных воздушных судов предназначены для полного или частичного ограничения полетов беспилотных воздушных судов в соответствии с установленными условиями.

При установке зон ограничения полетов беспилотных воздушных судов могут учитываться:

  • тип конструкции БВС;
  • максимальная взлетная масса БВС;
  • тип двигателя (электрический, двигатель внутреннего сгорания) БВС;
  • вид авиационных работ.

При первоначальном установлении запретных зон, опасных зон, зон ограничения полетов каждой зоне присваивается обозначение.

При этом в случае ограничения полетов беспилотных воздушных судов обозначение каждой зоне присваивается только при установке данной зоны на постоянной основе.

Обозначение состоит из следующей группы букв и цифр:

  • буквенное обозначение UA;
  • буква Р – для запретной зоны, буква R – для зоны ограничения полетов, буквы RU – для зоны ограничения полетов беспилотных воздушных судов и буква D – для опасной зоны соответственно;
  • номер, не дублируемый в пределах территории РК.

Постановление вводится в действие с 25 апреля 2023 года.

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