Полеты беспилотников отрегулировали в Казахстане
Так, в структуру воздушного пространства включили, помимо прочих элементов, два новых:
- зону ограничения полетов беспилотных воздушных судов;
- зону воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов.
Указывается, что границы зон воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов устанавливаются в пределах административных границ городов республиканского и областного значения от земной поверхности до высоты 200 метров, за исключением запретных и опасных зон, зон ограничений полетов и зон ограничений полетов беспилотных воздушных судов.
При этом все полеты беспилотных воздушных судов в пределах зон воздушного пространства должны выполняться с включенной системой дистанционной идентификации.
Также говорится, что при выполнении полетов с применением беспилотных авиационных систем над густонаселенными районами населенных пунктов, эксплуатантом разрабатывается, утверждается и предоставляется на согласование в центр УВД и орган ОВД, в зоне ответственности которого запланировано выполнение полетов, Инструкция по взаимодействию между эксплуатантом БАС и соответствующим центром УВД по утвержденной форме.
Вместе с тем указывается, что опасные зоны устанавливаются над акваторией Каспийского моря за пределами приграничной полосы в зоне ответственности органов ОВД или УВД РК в интересах любых видов деятельности, которые могут представлять угрозу безопасности полетов.
При этом опасные зоны могут устанавливаться над территорией республики по решению ГЦ УВД, если деятельность в этой зоне связана с риском, о котором необходимо уведомить пользователей воздушного пространства.
Зоны ограничения полетов устанавливаются над территорией республики, а также над территориальными водами в интересах следующих видов деятельности, связанной с:
- районами проведения всех видов стрельб;
- пусков ракет;
- взрывных работ;
- государственными природными заповедниками;
- национальными парками;
- памятниками истории и культуры;
- над охраняемыми объектами по представлению заинтересованных государственных органов;
- проведением работ с боеприпасами на объектах их хранения;
- осуществлением научных исследований в атмосфере;
- электромагнитными излучениями;
- световыми излучениями;
- районами запуска неуправляемых аэростатов или зондов (за исключением неуправляемых аэростатов или зондов, которые классифицируются как легкие);
- зонами падения отделяющихся частей ракет-носителей.
Предусматривается, что зоны ограничения полетов беспилотных воздушных судов предназначены для полного или частичного ограничения полетов беспилотных воздушных судов в соответствии с установленными условиями.
При установке зон ограничения полетов беспилотных воздушных судов могут учитываться:
- тип конструкции БВС;
- максимальная взлетная масса БВС;
- тип двигателя (электрический, двигатель внутреннего сгорания) БВС;
- вид авиационных работ.
При первоначальном установлении запретных зон, опасных зон, зон ограничения полетов каждой зоне присваивается обозначение.
При этом в случае ограничения полетов беспилотных воздушных судов обозначение каждой зоне присваивается только при установке данной зоны на постоянной основе.
Обозначение состоит из следующей группы букв и цифр:
- буквенное обозначение UA;
- буква Р – для запретной зоны, буква R – для зоны ограничения полетов, буквы RU – для зоны ограничения полетов беспилотных воздушных судов и буква D – для опасной зоны соответственно;
- номер, не дублируемый в пределах территории РК.
Постановление вводится в действие с 25 апреля 2023 года.