В Казахстане изменили правила регистрации беспилотников

Приказом и. о. министра транспорта от 13 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов РК и прав на них, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктами о постановке на учет беспилотных авиационных систем.

Так, говорится, что для получения свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы заявитель представляет в уполномоченную организацию через портал соответствующую заявку.

После обращения через портал заявителю в личный кабинет направляется статус о принятии заявки для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата.

При направлении документов посредством портала они удостоверяются ЭЦП заявителя.

Уполномоченная организация осуществляет регистрацию заявки в день поступления документов.

При этом день приема заявки не входит в срок оказания государственной услуги.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя уполномоченная организация получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

При представлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия уполномоченная организация отказывает в приеме заявления в течение трех рабочих дней.

При этом отказ не препятствует повторному обращению.

При предоставлении заявителем полного пакета документов, согласно перечню, уполномоченная организация принимает заявку и документы.

По результатам рассмотрения заявки на выдачу свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы уполномоченная организация выдает свидетельство о постановке на учет и направляет на портал в личный кабинет заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченной организации.

Свидетельство о постановке на учет беспилотной авиационной системы выдается на срок пять лет или на срок действия договора аренды.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченная организация уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По итогам заслушивания формируется результат оказания государственной услуги, либо мотивированный отказ.

Также правила дополнены пунктом о том, что при обнаружении ошибок в Свидетельстве о постановке на учет либо поступлении заявки о допущенной ошибке, уполномоченная организация вносит исправления в течение трех рабочих дней.

Учет беспилотных авиационных систем ведется уполномоченной организацией в реестре беспилотных авиационных систем гражданской авиации РК.

Внесение данных в Реестр беспилотных авиационных систем осуществляется в бумажном виде. При наличии соответствующего защищенного программного продукта Реестр беспилотных авиационных систем ведется на электронных носителях с возможностью дублирования. При несоответствии между записями на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.



Сроки оказания госуслуги

Срок рассмотрения заявки и выдачи свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы составляет 10 рабочих дней.

Внесение изменений в свидетельство о постановке на учет беспилотной авиационной системы – 10 рабочих дней.

Продление срока действия свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы – 10 рабочих дней.

Выдача Свидетельства об исключении беспилотной авиационной системы – 10 рабочих дней.

В случае необходимости проведения дополнительной оценки представленных документов срок рассмотрения продлевается до пяти рабочих дней, о чем, до истечения срока, через портал в личный кабинет заявителя направляется уведомление.

Уточняется, что внесение изменений в Свидетельство о постановке на учет беспилотной авиационной системы и в Реестр беспилотных авиационных систем осуществляется уполномоченной организацией через портал при изменении собственника (владельца) или эксплуатанта беспилотной авиационной системы, либо его наименования или его фамилии, имени, отчества.



В связи с изменением наименования собственника (владельца) или эксплуатанта беспилотной авиационной системы, либо других данных заявитель представляет в уполномоченную организацию через портал заявку и пакет документов по перечню.



После выдачи свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы ранее выданное свидетельство о постановке на учет теряет силу.



Беспилотная авиационная система исключается из реестра при:



списании или снятии беспилотной авиационной системы с эксплуатации;

продаже или передаче (вывозе) беспилотной авиационной системы иностранному государству, иностранному физическому или юридическому лицу;

истечении срока действия Свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы;

утере или хищении беспилотной авиационной системы;

изменении классификатора максимальной взлетной массы или классификатора типа конструкции беспилотной авиационной системы.

При исключении из реестра беспилотной авиационной системы заявитель представляет в уполномоченную организацию через портал заявку на снятие с учета беспилотной авиационной системы.

Приказ вводится в действие с 1 октября 2024 года.