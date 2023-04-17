Назначен первый замакима Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области, по согласованию с Администрацией президента РК, Нурлан Абдрахим назначен на должность первого заместителя акима Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Абдрахим родился 9 июня 1980 года. В 2001 году окончил университет "Кайнар" по специальности "Юрист". В 2016 году получил академическую степень магистра социального образования по специальности "Политология" при Национальной школе государственной политики Академии государственного управления при президенте РК.



Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим юристом ИП "Джакубаев Д. М".

В разные годы работал контролером абонентского участка №2 отдела обслуживания физических лиц службы по работе с потребителями ОАО "Астанаэнергосервис"; стажером, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, заместителем директора департамента законодательства, директором Департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК; директором департамента подзаконных актов, председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности. Работал и. о. советника министра юстиции РК.

В 2012-2019 годах занимал должности государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК, в 2019-2021 годах – государственный инспектор Администрации президента РК.

С мая 2021 года – заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.