"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге

Очередные нарушения выявлены в АО "АрселорМиттал Темиртау". Об этом рассказали в Департаменте государственных доходов по Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В рамках проводимого налогового администрирования в отношении крупных налогоплательщиков у АО "АрселорМиттал Темиртау" было установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2019 год.



"При проведении камерального мониторинга установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более 20%. В этой связи составлен административный материал по ч. 3 cт. 278 ("Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет") КоАП РК на сумму административного штрафа в размере более 1,2 млрд тенге". Пресс-служба ДГД по Карагандинской области

В марте текущего года в ходе рассмотрения апелляционной жалобы АО "АрселорМиттал Темиртау" Карагандинским областным судом поддержаны доводы департамента и административный штраф оставлен в силе.

В ноябре 2022 года сотрудниками ДГД по Карагандинской области было выявлено аналогичное нарушение за 2017 год, штраф в сумме 1,3 млрд тенге был взыскан в бюджет в полном объеме.

Общая сумма штрафа по выявленным нарушениям за 2017 и 2019 годы составила более 2,5 млрд тенге.