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В очередной газ: что привело ко взрыву в Жанаозене

Взрыв в Жанаозене Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 17 апреля в Жанаозене в 12-ти квартирном жилом доме произошел взрыв газа. Обрушился подъезд, по последним данным, погибли четыре человека. Власти выясняют обстоятельства и причины происшествия. Все, что известно на сегодня, - в материале Zakon.kz.

От взрывной волны обрушился подъезд, пострадали четыре квартиры. Площадь обрушения составила 150 кв. м. из 600 кв.м, которые занимает дом. После мощного взрыва газоснабжение здания сразу же приостановили. 

В оперативных работах по разбору завалов задействовали около 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.


Как сообщил глава региона Нурлан Ногаев, на данный момент за медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе восемь детей: из них госпитализированы шесть человек, семь человек отпущены. Помимо этого, четыре человека погибли.

Ликвидация последствий взрыва в Жанаозене

Фото: Пресс-служба МЧС РК

Нурлан Ногаев уже посетил госпитализированных жителей в больнице Жанаозена, а семьям погибших выразил соболезнования.

"Я выражаю соболезнования семьям погибших человек. Пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, в том числе предоставлено новое жилье. Я благодарю волонтеров и неравнодушных жителей города, оказавших помощь аварийным службам. В данный момент все люди из-под завалов извлечены"Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев

Пострадавшие жильцы, в зависимости от травм и их серьезности находятся в нескольких отделениях больницы: травматологии, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Один пациент транспортирован в областную больницу на скорой медавиации. 

Между тем, на вопрос о том, почему произошел такой мощный взрыв, начальник управления государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования Ерлан Турегелдиев ответил, что сила взрывной волны связана замкнутостью пространства. Он отметил, что, по предварительной версии, произошел хлопок газовоздушной смеси, а о взрыве газового баллона речи не идет.

Особенно (в здании) с глухими стенами и железобетонным перекрытием, соответственно, вся энергия взрыва, которой некуда выплеснуться приобретает разрушительную силу. Что касается контроля и мер, то в соответствии с законом о газе и газоснабжении контроль за эксплуатацией бытовых газовых баллонов закреплен за местными исполнительными органами. Во всех областях созданы газотехнические инспекции, которые осуществляют контроль за безопасной эксплуатации".Начальник Управления государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования Ерлан Турегелдиев

Ерлан Турегельдиев подчеркнул, что о взрыве газового баллона пока речи не идет. Он пояснил, что когда происходит резкий взрыв и выплеск газовоздушной смеси, особенно в замкнутом пространстве, этот процесс приобретает разрушительную силу.

Кроме того, он подчеркнул, что к объектам высокой степени риска относятся дома высотой более 28 метров, а взрыв произошел в двухэтажном доме. Таким образом, по его словам, так как к объектам высокой степени риска этот дом не относится, то проверочными мероприятиями он охвачен не был.

"Но опять же это не значит, что там не проводились профилактические мероприятия совместно с местными исполнительными органами. В своей работе мы делаем упор адресной профилактики в виде подворовых обходов, разъяснительных работ и памятки о требованиях безопасности".Начальник Управления государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования  Ерлан Тургельдиев

Кроме того, председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов отметил, что во всех регионах созданы газовые инспекции, все многквартирные дома взяты под контроль, проводятся рейды и разъяснительная работа среди жителей.

Несчастные случаи, связанные со взрывами бытового газа, стали обычным явлением. Особую опасность среди прочего представляют газовые баллоны. Если они взрываются, например, при пожаре или в результате неосторожных действий, страдают целые семьи, часто среди них есть и погибшие. 

Стоит отметить, что статистика с трагическими последствиями от взрывов газовых баллонов и хлопках газа в жилых домах растет, об этом все чаще сообщают региональные новостные ленты. Пожары на объектах, где используются баллоны с газом, находящимся под давлением, характеризуются проявлением в различном сочетании опасных факторов, которые приводят к катастрофическим последствиям.

Причины, по которым это происходит, разные – нарушения правил обслуживания, эксплуатации и хранения газовых устройств. Еще один фактор таких ЧП – неисправность баллонов и другого газового оборудования. Не смотря на то, что сотрудники департамента по ЧС периодически проводят анализ фактов взрывов и пожаров, связанных с газовыми системами и устройствами, трагических случаев меньше не становится.

К этой минуте известно, что людей, лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене, "КазМунайГаз" обеспечит новыми квартирами. Сейчас на месте взрыва работает межведомственная комиссия, по данному факту возбуждено уголовное дело. 

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