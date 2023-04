Экономический календарь: крупнейшие компании США отчитаются о доходах

На текущей неделе внимание фондового рынка будет приковано к отчетам о доходности крупнейших компаний США и свежим данным по инфляции в ряде стран, сообщает Zakon.kz.

В течение этой недели крупнейшие компании мира, в том числе: Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, IBM, American Express Procter & Gamble и другие должны отчитаться о доходах. О других ключевых событиях финансового рынка на ближайшие пять дней читайте в еженедельном экономическом календаре.

Понедельник, 17 апреля

В начале недели в США отчитаются о доходах компании HDFC Bank Limited (HDB), Charles Schwab (SCHW), State Street Corp. (STT), M&T Bank (MTB), J.B. Компании Hunt Transport Services (JBHT), Equity Lifestyle Properties (ELS) и Pinnacle Financial Partners (PNFP).

Выйдет индекс рынка жилья NAHB (Национальная ассоциация жилищно-строительных фирм) за апрель.

В Китае будут опубликованы данные по росту ВВП за 1 квартал 2023 года.

Также в понедельник, выступит с речью председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Вторник, 18 апреля

В этот день сообщат о доходах Johnson & Johnson (JNJ), Bank of America (BAC), Netflix (NFLX), Lockheed Martin (LMT), Prologis (PLD), Goldman Sachs (GS), Intuitive Surgical Inc. (ISRG), Bank of New York Mellon (BK), Ericsson (ERIC) и United Airlines (UAL).

В США также будут выпущены данные по вводу жилья и разрешения на строительство за март.

Среда, 19 апреля

В середине недели о доходах отчитаютсяTesla (TSLA), Abbott Laboratories (ABT), Morgan Stanley (MS), IBM (IBM), Elevance Health (ELV), Lam Research Corp. (LRCX), Crown Castle Inc. (ТПП), США Bancorp (USB), Kinder Morgan (KMI), The Travelers Cos. (ТРВ), Baker Hughes Co. (БКР), Nasdaq Inc. (NDAQ), Discover Financial Services (DFS) и Equifax (EFX).

В Великобритании и еврозоне выйдут данные по уровню инфляции за март. Также Банк Англии выпустит ежеквартальный бюллетень, который включает комментарии о рыночных тенденциях и мерах денежно-кредитной политики.

Четверг, 20 апреля

Финансовые отчеты выпустят Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), Philip Morris International (PM), AT&T (T), Union Pacific Corp. (УНП), American Express Co. (AXP), Marsh & McLennan Cos. (MMC), CSX Corp. (CSX), Blackstone Inc. (BX), Truist Financial (TFC), Nucor Corporation (NUE), D.R. D.R. Horton Inc. (DHI), PPG Industries Inc. (PPG), Nokia Corp. (NOK) и Fifth Third Bancorp (FITB).

Индекс опережающих индикаторов Conference Board за март выйдет в США. В Японии будут обнародованы данные по уровню инфляции за март.

ЕЦБ опубликует последний протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике.

Пятница, 21 апреля

В конце рабочей недели отчитаются о доходах Procter & Gamble (PG), HCA Healthcare Inc. (HCA), Schlumberger (SLB), Freeport McMoran (FCX), Regional Financial Corp. (RF) и Autoliv (ALV).

Также выйдет предварительная оценка Композитного индекса деловой активности S&P Global Composite.

Кроме этого, в течение дня пройдет выступление управляющей ФРС Лизы Кук.