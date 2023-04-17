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Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются самые жестокие женщины

Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются самые жестокие женщины Фото: unsplash
Астрологи уверены, что знак зодиака человека может охарактеризовать его поведение, свойственные ему черты характера и предпочтения. В связи с этим они перечислили знаки зодиака, под которыми рождаются самые жестокие женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в топ-3 вошли представители таких знаков зодиака, как Скорпион, Рак и Овен.

Скорпион

Обычно у женщин этого знака много поклонников, ведь они интеллектуально развиты, обладают прекрасным чувством юмора и большой харизмой, перед которыми действительно бывает трудно устоять. Скорпионам легко завоевывать внимание тех, кто им интересен.

Однако в отношениях с ней может быть непросто: женщины-Скорпионы не терпят полутонов, они либо любят, либо ненавидят безумно. Они любят быть в позиции лидера. Часто они не считают нужным уведомлять кого-то о своих планах или намерениях, однако требуют, чтобы все свои дела их партнеры с ними предварительно согласовывали. Такие женщины склонны загонять мужчин в определенные рамки, контролируя каждый шаг.

Рак

Эмоциональные, нежные и чувствительные Раки вряд ли ассоциируются с жестоким поведением, однако это только до тех пор, пока их чувства не затронут. Когда речь идет о важных темах, достаточно одного неверного слова, чтобы женщина-Рак зажглась как спичка.

Кроме того, им присуща способность преувеличивать, глобализировать и, в целом, обращать много внимания на мелочи. Их обидчивость часто напоминает детскую. Однако отношения – наивысшая ценность для этих женщин, поэтому, когда им удается успокоиться, они часто первыми идут на контакт и примирение.

Овен

Это веселые, интересные, красивые и коммуникабельные женщины. Они очень редко остаются без внимания мужчин. Хватает всего нескольких секунд, чтобы их агрессия разгорелась до непоправимых масштабов. Для этого может быть достаточно несогласиться с ее точкой зрения, а в отношениях начать демонстрировать свою правоту.

Женщины-Овны импульсивны, вспыльчивы, под влиянием эмоций могут совершать поступки и говорить слова, о которых будут сожалеть, когда успокоятся. Как правило, лучше всего у таких дам складываются отношения с партнерами, хорошо умеющими сглаживать острые углы.

Ранее астрологи рассказали, кому повезет на следующей неделе.

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