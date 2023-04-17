Что изменилось в правилах возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств

Постановлением правительства Казахстана от 13 апреля 2023 года внесены изменения в Правила возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что командированным работникам возмещаются следующие расходы:

для работников государственных учреждений норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать семикратного размера МРП в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, шестикратного размера МРП – в областных центрах и городах областного значения, четырехкратного размера МРП – в районных центрах, городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области и двухкратного размера МРП – в сельских округах.





Вместе с тем говорится, что:

по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (кроме случаев, когда администрацией предоставляются командированному соответствующие средства передвижения) на основании предъявленных проездных документов (проездной билет и посадочный талон, по проезду автобусом только проездной билет) при проезде по железным дорогам – по тарифу купейного вагона (за исключением вагонов с двухместными купе с нижним расположением мягких диванов, мягкими креслами для сидения с устройством по регулированию его положения (СВ);

по водным путям, по шоссейным и грунтовым дорогам – по существующей в данной местности стоимости проезда;

в исключительных случаях (при транзитном переезде в случае командирования за пределы РК, отсутствии названных транспортных средств или срочности командировки) в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя аппарата центрального государственного органа, а в случаях отсутствия такового – руководителя государственного учреждения железнодорожным транспортом – по тарифу вагонов с двухместными купе с нижним расположением мягких диванов, мягкими креслами для сидения с устройством по регулированию его положения (СВ) и воздушным транспортом – по стоимости авиабилета экономического класса;

воздушным транспортом – по стоимости авиабилета экономического класса – руководителю государственного органа, первому заместителю и заместителям руководителя государственного органа, лицам, приравненным к ним в соответствии с законодательством республики, судьям Конституционного суда, руководителю аппарата центрального государственного органа, а в случаях отсутствия такового – руководителю государственного учреждения;

воздушным транспортом по стоимости авиабилета – класса "Бизнес" – председателю Сената Парламента РК, заместителям председателя Сената Парламента РК, аредседателю Мажилиса Парламента РК, заместителям председателя Мажилиса Парламента РК, председателю Верховного суда РК, первому заместителю премьер-министра РК, заместителям премьер-министра РК, государственному советнику РК, руководителю Администрации Президента РК, его первому заместителю и заместителям, руководителю канцелярии Первого Президента РК – Елбасы, его заместителям, помощнику президента – секретарю Совета безопасности РК, начальнику канцелярии президента РК, помощникам Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и лицам, приравненным к ним в соответствии с законодательством республики.

Стоит отметить, что в прежних правилах говорилось о возмещении расходов по тарифу, в новой версии внесена поправка - по стоимости авиабилета.

Постановление вводится в действие с 25 апреля 2023 года.