В Казахстане изменились правила возмещения затрат на служебные командировки госчиновникам

Постановлением правительства РК от 16 февраля 2024 года внесены изменения в Правила возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, сообщает Zakon.kz.

В частности, некоторые пункты изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для руководителей и заместителей руководителей государственных учреждений, руководителей аппаратов центральных государственных органов, судей Конституционного суда, государственного советника, помощников президента РК, начальника Канцелярии президента РК, а также депутатов Парламента и судей Верховного суда норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать десятикратного размера месячного расчетного показателя в городах Астане, Aлматы, Шымкенте, Aтырау, Aктау и Байконыре, семикратного размера МРП – в областных центрах и городах областного значения и пятикратного размера МРП – в районных центрах и городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Aкмолинской области.

По проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (кроме случаев, когда администрацией предоставляются командированному соответствующие средства передвижения) на основании предъявленных проездных документов, при проезде:



по железным дорогам – по тарифу купейного вагона (за исключением вагонов с двухместными купе с нижним расположением мягких диванов, мягкими креслами для сидения с устройством по регулированию его положения (СВ);

по водным путям, шоссейным и грунтовым дорогам – по существующей в данной местности стоимости проезда;

в исключительных случаях (при транзитном переезде в случае командирования за пределы РК, отсутствии названных транспортных средств или срочности командировки) допускается возмещение расходов в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя аппарата центрального государственного органа, а в случаях отсутствия такового – руководителя государственного учреждения железнодорожным транспортом – по тарифу вагонов с двухместными купе с нижним расположением мягких диванов, мягкими креслами для сидения с устройством по регулированию его положения (СВ) и воздушным транспортом – по стоимости авиабилета экономического класса. При этом при превышении стоимости билета железнодорожного транспорта над авиабилетом допускается командирование воздушным транспортом;

воздушным транспортом по стоимости авиабилета экономического класса – руководителю государственного органа, первому заместителю и заместителям руководителя государственного органа, лицам, приравненным к ним в соответствии с законодательством республики, судьям Конституционного суда, руководителю аппарата центрального государственного органа, а в случаях отсутствия такового – руководителю государственного учреждения;

воздушным транспортом по стоимости авиабилета класса "Бизнес" – председателю Сената Парламента РК, заместителям председателя Сената, председателю Мажилиса Парламента, заместителям председателя Мажилиса Парламента, председателю Верховного суда, первому заместителю премьер-министра РК, заместителям премьер-министра РК, государственному советнику, руководителю Aдминистрации президента РК, помощникам президента РК, секретарю Совета безопасности РК, начальнику Канцелярии президента РК и лицам, приравненным к ним.

Вместе с тем говорится, что при выезде за границу президента Казахстана, премьер-министра РК, председателя Сената Парламента, председателя Мажилиса, государственного советника, а также лиц, их сопровождающих (супруги президента РК, премьер-министра РК, председателя Сената, председателя Мажилиса, государственного советника), сотрудников Службы государственной охраны (при сопровождении охраняемого лица) транспортные расходы в иностранной валюте возмещаются в размере стоимости авиабилета по 1 классу.



При выезде за границу по служебным делам руководителя Aдминистрации президента РК, председателя Конституционного суда, председателя Высшего судебного совета РК, председателя Верховного суда, председателя Центральной избирательной комиссии, заместителей премьер-министра, заместителя председателя Конституционного суда, секретаря Совета безопасности, начальника Канцелярии президента РК, чрезвычайных и полномочных послов РК за рубежом, генерального прокурора РК, председателя Комитета национальной безопасности, заместителей председателя Сената Парламента, заместителей председателя Мажилиса Парламента, управляющего делами президента РК, помощников президента РК, советников президента РК, заместителя секретаря Совета безопасности, руководителей центральных государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, руководителей центральных исполнительных органов, акимов областей, городов республиканского значения, столицы, председателей постоянных комитетов палат Парламента РК, руководителя Аппарата правительства РК, уполномоченного по правам человека в РК, руководителей структурных подразделений Aдминистрации президента РК, заместителей руководителя Аппарата правительства, заместителей руководителей центральных государственных органов, назначаемых президентом РК, первых заместителей и заместителей руководителей, руководителей аппаратов центральных государственных органов, специального представителя РК на переговорах по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО), специального представителя РК по вопросам сотрудничества с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), члена Европейской комиссии за демократию через право от РК (Венецианская комиссия Совета Европы), постоянного представителя РК при международной организации, полномочного представителя РК при международной организации, членов Высшей аудиторской палаты РК – транспортные расходы в иностранной валюте возмещаются в размере стоимости авиабилета по классу "Бизнес".

При этом для должностных лиц, указанных выше, за исключением руководителей структурных подразделений Администрации президента РК, заместителей руководителей центральных государственных органов, назначаемых президентом РК, первых заместителей и заместителей руководителей, руководителей аппаратов центральных государственных органов, специального представителя РК на переговорах по вступлению республики в ВТО, специального представителя республики по вопросам сотрудничества с ОБСЕ, члена Европейской комиссии за демократию через право от Казахстана (Венецианская комиссия Совета Европы), членов Высшей аудиторской палаты – расходы по найму жилого помещения возмещаются по стоимости одноместного гостиничного номера по классификации люкс.



Для депутатов Парламента РК, судей Конституционного суда, руководителей структурных подразделений Администрации президента РК, первых заместителей, заместителей руководителей центральных государственных органов, руководителей аппаратов центральных государственных органов, заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, специального представителя РК на переговорах по вступлению республики в ВТО, специального представителя республики по вопросам сотрудничества с ОБСЕ, члена Европейской комиссии за демократию через право от РК (Венецианская комиссия Совета Европы), членов Высшей аудиторской палаты РК – расходы по найму жилого помещения возмещаются по стоимости одноместного гостиничного номера по классификации полулюкс.

Для лиц, сопровождающих главу государства, премьер-министра, председателя Сената, председателя Мажилиса, государственного советника РК, – по фактическим затратам, в том числе расходы по бронированию.



Постановление вводится в действие со 2 марта 2024 года.

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