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Молодые казахстанские теннисистки стали чемпионками Азии-2023

Теннис Победа ЧА-2023 Фото: ktf.kz
В последнее время своими успехами все больше радуют казахстанские теннисисты-юниоры. В Индии на азиатском первенстве среди игроков до 14 лет Еркежан Жанатаева и Ева Корышева стали чемпионками в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В финале азиатского чемпионата пара Жанатаева/Корышева уверенно победила Илиму Гусейнову (Туркменистан)/Эмилию Ким (Узбекистан) со счетом 6:1, 6:2. А в одиночном разряде Ева Корышева в матче за "золото" турнира уступила представительнице Южной Кореи Хонг Йери – 3:6, 0:6.

Теннис Победа Турнир

Фото: ktf.kz

Полным триумфом наших теннисисток завершился в Албании турнир третьей категории – Tirana Open TE U14. Абсолютной чемпионкой этих состязаний стала казахстанка Кристина Крученко. В одиночном разряде она обыграла соотечественницу Руслану Русланову – 6:2, 6:3. А в парном разряде с Линарой Булешевой они не оставили шансов третьей сеяной паре соревнования, итальянкам Софье Кадар/Дилетта Д'Амачио – 6:4. 6:3. 

Теннис Победа Турнир

Фото: ktf.kz

В испанском городе Паманова казахстанка Томирис Нуржан выиграла свой дебютный титул на турнирах серии Tennis Europe в одиночном разряде. В финале она разгромила Марию Козяр (Украина) со счетом 6:1, 6:1. 

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