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В Казахстане утвердили правила учета и ведения реестра АПК для цифрового майнинга

утверждены правила ведения реестра АПК для цифрового майнинга Фото: pixabay
Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 7 апреля 2023 года утверждены Правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, сообщает Zakon.kz.

Под учетом и ведением реестра понимается:

  • внесение сведений об АПК в реестр;
  • актуализация реестра при изменении (дополнении) сведений, представленных заявителями, а также при исключении АПК из реестра.

Ведение реестра осуществляется по специальной форме.

Учет и ведение реестра осуществляется на основании поданных заявлений о включении (исключении) или внесения изменений в реестр.

Заявления о включении в реестр и сведения АПК для цифрового майнинга подаются в уполномоченный орган посредством информационной системы за 5 календарных дней до начала осуществления деятельности.

Уполномоченный орган рассматривает представленные документы в течение 10 рабочих дней с момента регистрации документов.

При установлении факта неполноты и недостоверности представленных документов, уполномоченный орган направляет заявителю в уведомление с указанием выявленных несоответствий, либо о принятии решения о включении АПК в реестр, подписанным ЭЦП руководителя структурного подразделения либо лица его замещающего.

Для актуализации реестра заявитель направляет в уполномоченный орган заявление посредством информационной системы о внесении изменений и дополнений в реестр АПК в течение 10 календарных дней со дня изменений следующих сведений:

  • наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя);
  • юридический адрес регистрации;
  • информации о месторасположении центра обработки данных для осуществления цифрового майнинга;
  • контактные данные.

Для исключения АПК из реестра посредством информационной системы направляется заявление в следующих случаях:

  • утилизации АПК;
  • истечение сроков эксплуатации АПК, определенных нормативно-технической документацией;
  • физический износ АПК (до истечения сроков эксплуатации);
  • продажи или утраты АПК.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 апреля).

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