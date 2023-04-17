В Казахстане утвердили правила учета и ведения реестра АПК для цифрового майнинга
Под учетом и ведением реестра понимается:
- внесение сведений об АПК в реестр;
- актуализация реестра при изменении (дополнении) сведений, представленных заявителями, а также при исключении АПК из реестра.
Ведение реестра осуществляется по специальной форме.
Учет и ведение реестра осуществляется на основании поданных заявлений о включении (исключении) или внесения изменений в реестр.
Заявления о включении в реестр и сведения АПК для цифрового майнинга подаются в уполномоченный орган посредством информационной системы за 5 календарных дней до начала осуществления деятельности.
Уполномоченный орган рассматривает представленные документы в течение 10 рабочих дней с момента регистрации документов.
При установлении факта неполноты и недостоверности представленных документов, уполномоченный орган направляет заявителю в уведомление с указанием выявленных несоответствий, либо о принятии решения о включении АПК в реестр, подписанным ЭЦП руководителя структурного подразделения либо лица его замещающего.
Для актуализации реестра заявитель направляет в уполномоченный орган заявление посредством информационной системы о внесении изменений и дополнений в реестр АПК в течение 10 календарных дней со дня изменений следующих сведений:
- наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- юридический адрес регистрации;
- информации о месторасположении центра обработки данных для осуществления цифрового майнинга;
- контактные данные.
Для исключения АПК из реестра посредством информационной системы направляется заявление в следующих случаях:
- утилизации АПК;
- истечение сроков эксплуатации АПК, определенных нормативно-технической документацией;
- физический износ АПК (до истечения сроков эксплуатации);
- продажи или утраты АПК.
Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 апреля).