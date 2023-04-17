Курс доллара снизился на торгах 17 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,41 тенге, понизившись на 1,93 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня cнизился и составил 65,08 тенге (-0,62) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 497,93 тенге, рубля – 5,52 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-452 тенге, евро – по 493-498 тенге, российские рубли – по 5,4-5,65 тенге.

Цены на нефть сохраняют стабильную динамику. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,03%, до 86,28 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на столь же символические 0,05%, до 82,38 доллара.

