Дождь, снег, гололед: прогноз погоды в Казахстане на 18 апреля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, юге, в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке страны– сильные осадки (дождь, снег).

"Под влиянием северо-западного антициклона на севере, в центре, на востоке страны ожидается понижение температур воздуха ночью до 2-14 мороза, на западе, юго-западе, юге, юго-востоке сохраняются заморозки". РГП "Казгидромет"

По республике – усиление ветра, туман, на севере, востоке, юго-востоке – гололед, низовая метель.

В горных районах ночью в Алматинской области, днем в Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег).

В Жетысуской области в районе Алакольских озер – временами очень сильный ветер 30 м/с и более.

Ночью в Западно-Казахстанской, Кызылординской, на севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей ожидаются заморозки до 1-6 градусов, на востоке Атырауской области – заморозки до 1 градус.

В Астане – переменная облачность, во второй половине дня осадки (дождь, снег), низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем 0,+2°С.

В Алматы – облачно, ночью и утром осадки (дождь с переходом в снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8, в первой половине ночи порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С, днем +6+8°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, на почве зам. 2°, днем +13+15°С.