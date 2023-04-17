15 авиарейсов задерживаются в Казахстане из-за непогоды

Пресс-служба Комитета гражданской авиации предупредила о том, что в Казахстане задерживаются 15 авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 17:00 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы из аэропорта г. Астана:



Air Astana (Fly Arystan):

КС 7364 Туркестан – Астана;

КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;

КС982 Атырау – Астана;

КС 7392 Актобе – Астана;

КС 7326 Шымкент – Астана;

КС 7391 Астана – Актобе;

КС 7325 Астана – Шымкент.

Scat:

DV 748 Павлодар – Астана;

DV 844 Ереван – Астана;

DV 741 Астана – Актау;

DV 704 Астана – Алматы.

Qazaq Air:

IQ 360 Алматы – Астана;

IQ 522 Омск – Астана;

IQ 353 Астана – Алматы.

Fly Dubai:

FZ 1308 Астана – Дубай.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.

Отметим, что аномально снежная погода наблюдается в Астане в последние дни. Количество выпавших за выходные осадков превысило полуторамесячную норму. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

