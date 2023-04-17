15 авиарейсов задерживаются в Казахстане из-за непогоды
Фото: pixabay
Пресс-служба Комитета гражданской авиации предупредила о том, что в Казахстане задерживаются 15 авиарейсов, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 17:00 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы из аэропорта г. Астана:
Air Astana (Fly Arystan):
- КС 7364 Туркестан – Астана;
- КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;
- КС982 Атырау – Астана;
- КС 7392 Актобе – Астана;
- КС 7326 Шымкент – Астана;
- КС 7391 Астана – Актобе;
- КС 7325 Астана – Шымкент.
Scat:
- DV 748 Павлодар – Астана;
- DV 844 Ереван – Астана;
- DV 741 Астана – Актау;
- DV 704 Астана – Алматы.
Qazaq Air:
- IQ 360 Алматы – Астана;
- IQ 522 Омск – Астана;
- IQ 353 Астана – Алматы.
Fly Dubai:
- FZ 1308 Астана – Дубай.
Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.
Отметим, что аномально снежная погода наблюдается в Астане в последние дни. Количество выпавших за выходные осадков превысило полуторамесячную норму. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
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