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15 авиарейсов задерживаются в Казахстане из-за непогоды

задержка Фото: pixabay
Пресс-служба Комитета гражданской авиации предупредила о том, что в Казахстане задерживаются 15 авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 17:00 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы из аэропорта г. Астана:

Air Astana (Fly Arystan):

  • КС 7364 Туркестан – Астана;
  • КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;
  • КС982 Атырау – Астана;
  • КС 7392 Актобе – Астана;
  • КС 7326 Шымкент – Астана;
  • КС 7391 Астана – Актобе;
  • КС 7325 Астана – Шымкент.

Scat:

  • DV 748 Павлодар – Астана;
  • DV 844 Ереван – Астана;
  • DV 741 Астана – Актау;
  • DV 704 Астана – Алматы.

Qazaq Air:

  • IQ 360 Алматы – Астана;
  • IQ 522 Омск – Астана;
  • IQ 353 Астана – Алматы.

Fly Dubai:

  • FZ 1308 Астана – Дубай.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.

Отметим, что аномально снежная погода наблюдается в Астане в последние дни. Количество выпавших за выходные осадков превысило полуторамесячную норму. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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