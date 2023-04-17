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Коммунальщики обратились к астанчанам

Коммунальщики обратились к астанчанам Фото: пресс-служба акимата Астаны
Аномально снежная погода наблюдается в Астане в последние дни. Количество выпавших за выходные осадков превысило полуторамесячную норму. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

Ежедневно в снегоуборочных работах заняты более 2,2 тыс. дорожных рабочих, более тысячи единиц спецтехники. Нередко проведение снегоуборочных работ затрудняют машины, оставленные на обочинах дорог или хаотично припаркованные у подъездных путей. Это мешает спецтехнике проехать и вычистить заставленные автотранспортом участки.

В связи с этим столичные коммунальщики обратились к жителям и гостям города:

"Мы работаем в усиленном режиме, чтобы как можно скорее очистить город от снега. Убедительно просим вас не оставлять машины на обочинах, не парковать автомобили в неположенных местах, не загораживать проезд, поскольку зачастую по этой причине спецтехника не может проехать и убрать снег на этих участках. Все это затрудняет и замедляет проведение снегоуборочных работ".

По данным РГП "Казгидромет", при месячной норме 22 мм только за последние дни обильного снегопада в Астане выпало 37,6 мм осадков.

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В ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тыс. кубометров снега. Это более 1600 или 1671 грузовик снега. Всего же с начала зимнего периода на полигоны вывезено почти 4 млн кубометров снега.


Ранее сообщалось, что 23 рейса задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны.

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