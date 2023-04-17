Заморозки, метель и туман ожидаются в 11 областях Казахстана во вторник

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 18 апреля, сообщает Zakon.kz.

Днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20, днем на севере области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки -1-6. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки -1-3.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ночью на большей части области заморозки -1-6. В Кызылорде ночью ожидается заморозки -1-3.



Ночью и утром на юге Костанайской области ожидается туман. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки -1-6. В Таразе временами ожидается туман. Во второй половине дня ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

Днем в северной половине Павлодарской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



В Алматинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), в горных районах области сильные осадки (преимущественно снег), низовая метель. В горных и предгорных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный в южной половине области порывы 15-20 м/с, в горных районах области временами 23 м/с. Ночью на севере, в предгорных районах области заморозки -3. В Алматы ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный в первую половину ночи порывы 15 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-3. В Конаеве ожидается ветер северо-западный порывы 15 м/с.



Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью на востоке, юге, в центре Абайской области ожидается снег, низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.



В Жетысуской области ожидается ночью на юге дождь, на востоке, в центре, в горных районах осадки (дождь с переходом в снег), днем в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юге, севере, востоке области порывы 17-22 м/с, в районе Алакольских озер временами 30 м/с и более. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки -3. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до +4+9, в горных районах области -1. В Талдыкоргане ночью и утром ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0+2, днем до +6+8.

