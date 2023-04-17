Ситуация в Украине: В двух областях объявлена воздушная тревога, Киев не планирует выдачу электронных повесток
Фото: president.gov.ua
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях страны, сообщает Zakon.kz.
- Германия выступила за введение санкций ЕС против гражданской ядерной энергетики РФ, сообщает Reuters.
- США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы.
- Страны G7 сохранят потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель, пишет Reuters.
- Путин: Российский флот может использоваться "в конфликтах на любых направлениях".
- Слова президента РФ Владимира Путина о возможности использования флота страны в конфликтах на любых направлениях обусловлены имеющимся конфликтным потенциалом возле границ страны, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
- "С точки зрения символизма это очень правильно", - пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал недавно подписанный президентом РФ закон переводе ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на московское время.
- Минцифры Украины заявило, что не планирует выдачу электронных повесток.
- Военнослужащие США не участвуют в боевых действиях в Украине, заявили в Пентагоне.
- Словакия приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины. При этом страна завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине, заявил министр обороны.
- Венгрия продолжит обеспечивать транзит украинской агропродукции, несмотря на введение Будапештом временного запрета на ее импорт.
- Почти треть всего объема украинского аграрного экспорта в первом квартале этого года пришлось на Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, при сохранении эмбарго на поставки украинской агропродукции в соседние страны ЕС Украина понесет значительные потери, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
- Власти Болгарии по примеру Венгрии и Польши обсуждают идею запрета на импорт зерна из Украины, заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев.
- Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании экс-главы железнодорожного вокзала "Херсон", подозреваемого в сотрудничестве с Россией.
- Канада планирует конфисковать российский самолет Ан-124 и передать его Украине, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
- ЕС поддерживает мирное разрешение кризиса на территории Украины, но принимать решение по условиям мира должны в Киеве, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя мирную инициативу Бразилии.
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