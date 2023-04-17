Болата Назарбаева лишили авторынка "Барыс"

Суд рассмотрел дело о купле-продаже земельного участка, на котором находится авторынок брата экс-президента Болата Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в суде, 17 апреля состоялось оглашение решения Карасайского районного суда об удовлетворении исковых требований прокуратуры Карасайского района о признании недействительными типовых договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 37,6 га (авторынок "Барыс").

Председательствовала в суде по гражданскому делу А. Ахметова.

Представители истца – старшие прокуроры Карасайской районной прокуратуры М. Исаев и Д. Раимкулов.

По мнению прокуратуры, с 2004 по 2019 год незаконно было заключено 7 договоров купли-продажи земельных участков. Передавали государственные земли в разное время: акимат Карасайского района, города Каскелен и отдел земельных отношений района. Отмечается, что Назарбаеву были предоставлены льготы и преимущества, которые выразились в существенном занижении цены, за которую Назарбаев выкупил основную долю в ТОО.

Около месяца назад Болата Назарбаева обязали вернуть в собственность государства 31,9% акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" (АЗТМ).