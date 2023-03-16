Болата Назарбаева обязали вернуть государству 31,9% акций АО "АЗТМ"
Об этом говорится в решении кассационной инстанции, которое опубликовано на сайте Верховного суда Казахстана.
"Обязать Назарбаева Б. А. возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного капитала АО "АЗТМ" в собственность государства путем передачи их в ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан", – говорится в постановлении.
Материалами дела установлено, что Департаментом государственного имущества и приватизации Минфина РК по договору от 18 февраля 1998 года произведена продажа государственного пакета акций АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного фонда победителю тендера ТОО "Темир Кон" за 105 300 000 тенге.
"2 апреля 2007 года ТОО "Темир Кон" реализовало Назарбаеву Б. А. акции в количестве 86,7812% от уставного капитала АО "АЗТМ", из которых 31,9% ранее являлись государственным пакетом.
1 апреля 2009 года между Комитетом, ТОО "Темир Кон" и Назарбаевым Б. А. заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору, по условиям которого в случае неисполнения данных обязательств Назарбаев Б. А. обязан передать Комитету государственный пакет акций.
2 апреля 2009 года простые акции АО "АЗТМ" в количестве 398 246 штук, куда так же вошли оспариваемые акции, Назарбаевым Б. А. проданы ТОО "PLS-ТМ" по договору", - следует из постановления.
Как отмечается, учитывая, что Назарбаев Б. А. условия договора не исполнил, то он обязан вернуть продавцу спорный пакет акций.
"Решение суда №2 Ауэзовского района города Алматы от 11 сентября 2012 года и постановление апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда от 30 ноября 2012 года по данному делу отменить".Верховный суд РК
Верховный суд РК постановил по делу вынести новое решение об удовлетворении иска РГУ "Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан".
"Признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Назарбаевым Б. А. и ТОО "PLS - ТМ" в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", составляющих 31,9% уставного фонда, заключенного между Назарбаевым Б. А. и ТОО "PLS - ТМ". Привести стороны в первоначальное положение", - говорится в решении Верховного суда.