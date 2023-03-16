Болата Назарбаева обязали вернуть государству 31,9% акций АО "АЗТМ"

Об этом говорится в решении кассационной инстанции, которое опубликовано на сайте Верховного суда Казахстана.

Материалами дела установлено, что Департаментом государственного имущества и приватизации Минфина РК по договору от 18 февраля 1998 года произведена продажа государственного пакета акций АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного фонда победителю тендера ТОО "Темир Кон" за 105 300 000 тенге.

"2 апреля 2007 года ТОО "Темир Кон" реализовало Назарбаеву Б. А. акции в количестве 86,7812% от уставного капитала АО "АЗТМ", из которых 31,9% ранее являлись государственным пакетом.

1 апреля 2009 года между Комитетом, ТОО "Темир Кон" и Назарбаевым Б. А. заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору, по условиям которого в случае неисполнения данных обязательств Назарбаев Б. А. обязан передать Комитету государственный пакет акций.

2 апреля 2009 года простые акции АО "АЗТМ" в количестве 398 246 штук, куда так же вошли оспариваемые акции, Назарбаевым Б. А. проданы ТОО "PLS-ТМ" по договору", - следует из постановления.