В Туркестанской области родные школьницы рассказали подробности ее убийства

В Туркестанской области родные 15-летней школьницы уверены, их дочь шантажировали, сообщает Zakon.kz.

Бабушка умершей школьницы Аружан Орынбай рассказала КТК, что последние 4 года девочка жила с ней в селе Торткуль. Здесь же училась в школе. Убитая горем женщина вспоминает: в ночь с четверга на пятницу они, как обычно, легли спать. А утром внучки в своей комнате не оказалось.



"Она ночью ушла, никто не слышал. Вот тут ее сбросили, мою девочку. Здесь кровь была везде. Сказали, что у нее два удара ножом, один глубокий, и вены на руках порезаны. Они специально ее в канал кинули, чтобы скрыть преступление". Бабушка погибшей Курманкуль Салкынбекова

В ту злополучную ночь единственная камера на соседнем загоне для овец запечатлела, как школьница около 00:00 в домашних тапочках идет в сторону канала. Тело девушки нашли уже утром в воде в 2 км ниже по течению. В тот же день стало известно о задержании 11-классника местной школы и 19-летнего жителя села Торткуль. Родные уверяют: парни шантажировали Аружан, требуя 1 млн тенге за то, чтобы некая ее фотография не попала в соцсети. А еще говорят, в деле фигурирует 9-классница.

"Она просила у нас крупную сумму денег, числа 6-го. Я еще удивилась, спросила, зачем ей. Она посмеялась и сказала: "За границу поеду". Сейчас мы узнали, что эти двое ее шантажировали. Требовали миллион или грозились выставить ее фотографию и обещали опозорить. Там был явный фотошоп". Мать погибшей Динара Зильгараева

Отмечается, что Аружан одноклассники называют скромной и воспитанной девочкой. Ее предполагаемого убийцу тоже характеризуют с положительной стороны. Более того, 11-классника называют кротким и где-то даже трусливым.

"Никаких правонарушений за парнем не наблюдалось. Он был тихим и ранимым. Даже чуть повышенный голос в его сторону мог расстроить его. О том, что он способен на такое, никто бы даже и не подумал". Замдиректора по воспитательной работе Торткульской общей средней школы Канат Коспанов

Сейчас родные погибшей переживают, что виновные могут уйти от наказания. Якобы оба задержанных – сыновья не простых людей в селе. Поэтому родители просят прокуроров области взять дело под свой контроль.

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