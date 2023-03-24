Убийство ребенка в Темиртау: задержан подозреваемый
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Темиртау 24 марта 2023 года задержан мужчина, который подозревается в убийстве двухлетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в областной полиции, по подозрению в убийстве малолетнего ребенка задержан 24-летний мужчина.
"Он дал признательные показания".Пресс-служба ДП Карагандинской области
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 3 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия.
Тело малолетнего ребенка обнаружили в одной из квартир Темиртау 23 марта 2023 года. В убийстве ребенка подозревался 24-летний сожитель матери ребенка, который был объявлен в розыск.
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