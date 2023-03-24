Убийство ребенка в Темиртау: задержан подозреваемый

В Темиртау 24 марта 2023 года задержан мужчина, который подозревается в убийстве двухлетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областной полиции, по подозрению в убийстве малолетнего ребенка задержан 24-летний мужчина.

"Он дал признательные показания". Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 3 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия.





Тело малолетнего ребенка обнаружили в одной из квартир Темиртау 23 марта 2023 года. В убийстве ребенка подозревался 24-летний сожитель матери ребенка, который был объявлен в розыск.

