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Убийство ребенка в Темиртау: задержан подозреваемый

Убийство ребенка в Темиртау: задержан подозреваемый Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Темиртау 24 марта 2023 года задержан мужчина, который подозревается в убийстве двухлетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областной полиции, по подозрению в убийстве малолетнего ребенка задержан 24-летний мужчина.

"Он дал признательные показания".Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 3 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия.


Тело малолетнего ребенка обнаружили в одной из квартир Темиртау 23 марта 2023 года. В убийстве ребенка подозревался 24-летний сожитель матери ребенка, который был объявлен в розыск.

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Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область Темиртау
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