Чем грозит развитие искусственного интеллекта

Глава Google Сундар Пичаи считает, что развитие ИИ спровоцирует рост фейков, сообщает Zakon.kz

Глава Google считает, что область ИИ нужно регулировать, чтобы она не наносила потенциального вреда обществу. При быстром развитии технологий "мы еще не знаем ответов на все вопросы", рассказал Пичаи в интервью телеканалу CBS, которое опубликовал Bloomberg.

Внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, по словам Пичаи грозит масштабной дезинформацией, то есть спровоцирует рост фейков. Обществу нужно адаптироваться к новым технологиям, подчеркнул он.

Среди рисков поспешного внедрения ИИ Пичаи назвал так называемые дипфейк-видео, в которых люди могут быть изображены говорящими слова, которых они на самом деле не произносили.

"За создание дипфейковых видео, которые наносят вред обществу, должны быть последствия", — сказал глава Google. "Любой, кто работал с ИИ какое-то время, понимает, что это нечто настолько отличное и глубокое, что нам потребуются социальные нормы, чтобы понять, как адаптироваться", — подчеркнул он.

Bloomberg отмечает, что Google был одним из пионеров в разработке ИИ, но современные технологии OpenAI, разработавшей многозадачный чат-бот ChatGPT и нейронную сеть Dall-E, вызвали конкурентную гонку, в которую включились не только компании Кремниевой долины, но и интернет-гиганты Китая.

Ранее мы писали, что в ближайшем будущем из-за развития ИИ около 300 млн человек могут потерять работу.