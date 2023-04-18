Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чем грозит развитие искусственного интеллекта

Чем грозит развитие искусственного интеллекта Фото: pixabay
Глава Google Сундар Пичаи считает, что развитие ИИ спровоцирует рост фейков, сообщает Zakon.kz

Глава Google считает, что область ИИ нужно регулировать, чтобы она не наносила потенциального вреда обществу. При быстром развитии технологий "мы еще не знаем ответов на все вопросы", рассказал Пичаи в интервью телеканалу CBS, которое опубликовал Bloomberg.

Внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, по словам Пичаи грозит масштабной дезинформацией, то есть спровоцирует рост фейков. Обществу нужно адаптироваться к новым технологиям, подчеркнул он.

Среди рисков поспешного внедрения ИИ Пичаи назвал так называемые дипфейк-видео, в которых люди могут быть изображены говорящими слова, которых они на самом деле не произносили.

"За создание дипфейковых видео, которые наносят вред обществу, должны быть последствия", — сказал глава Google. "Любой, кто работал с ИИ какое-то время, понимает, что это нечто настолько отличное и глубокое, что нам потребуются социальные нормы, чтобы понять, как адаптироваться", — подчеркнул он.

Bloomberg отмечает, что Google был одним из пионеров в разработке ИИ, но современные технологии OpenAI, разработавшей многозадачный чат-бот ChatGPT и нейронную сеть Dall-E, вызвали конкурентную гонку, в которую включились не только компании Кремниевой долины, но и интернет-гиганты Китая. 

Ранее мы писали, что в ближайшем будущем из-за развития ИИ около 300 млн человек могут потерять работу.

Читайте также

Германия закрыла три последние АЭС в стране

Состоялся финал IT-олимпиады "GOWEB 2023" для юных талантов

Илон Маск будет разрабатывать нейросети в своей новой компании

Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Антициклон принесет мороз до – 15 в Казахстан
Антициклон принесет мороз до -15 в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления