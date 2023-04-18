Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане начнут активнее помогать молодежи в трудоустройстве

В Казахстане начнут активнее помогать молодежи в трудоустройстве Фото: primeminister.kz
Правительством РК принято постановление о поддержке молодежи без образования и работы категории NEET, сообщает Zakon.kz.

Документом определяются компетенции ряда центральных госорганов по адресной работе с молодежью со статусом «без работы и учебы» (категория «NEET»):

  • за Минтруда закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодежи, а также осуществление мониторинга государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодежи;
  • Минкультуры будет осуществлять комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодежи и т.д.

Кроме того, постановлением создаются условия для утверждения квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания молодежных трудовых отрядов, а также правил внедрения индекса развития молодежи.

На сегодня доля молодежи категории «NEET» в республике составляет 6,3%, что является относительно низким показателем по сравнению, к примеру, с Россией, Великобританией, США, Италией и рядом других стран.

Читайте также

Главное к утру: в Жанаозене завершили работы, Б. Назарбаева лишили авторынка, подробности громкого убийства

Запуск сверхтяжелой ракеты Starship отменили перед самым стартом

Астанчане выступили против строительства жилого комплекса

Елена Вебер
Правительство РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Антициклон принесет мороз до – 15 в Казахстан
Антициклон принесет мороз до -15 в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления