В Казахстане начнут активнее помогать молодежи в трудоустройстве

Правительством РК принято постановление о поддержке молодежи без образования и работы категории NEET, сообщает Zakon.kz.

Документом определяются компетенции ряда центральных госорганов по адресной работе с молодежью со статусом «без работы и учебы» (категория «NEET»):

за Минтруда закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодежи, а также осуществление мониторинга государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодежи;

Минкультуры будет осуществлять комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодежи и т.д.



Кроме того, постановлением создаются условия для утверждения квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания молодежных трудовых отрядов, а также правил внедрения индекса развития молодежи.

На сегодня доля молодежи категории «NEET» в республике составляет 6,3%, что является относительно низким показателем по сравнению, к примеру, с Россией, Великобританией, США, Италией и рядом других стран.